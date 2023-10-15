2 kez yakalandığı kanseri yendi: Bu hastalığın moralden başka ilacı yok!

Mersin Tarsus'ta yaşana Semiha Işık, 2013 yılından beri kanserlere mücadele eden güçlü bir kadın... İki kez yakalandığı meme kanserini atlatan Işık,"bu hastalığın tek ilacı moral" diyor. Şimdilerde yumurtalık kanseri ile mücadele eden annesine moral ve umut olan Işık, "bana bir şey olmaz" demeyin açıklamasında bulundu. İşte Semiha Işık'ın umut olan mücadelesi...

DHA Giriş Tarihi: 15.10.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 11:32 PAYLAŞ ABONE OL

Mersin'de yakalandığı meme kanserini 2 kez yenip, şimdi de yumurtalık kanseri ile mücadele eden annesine bakan Semiha Işık, "Bu hastalığın moralden başka ilacı yok. Ne kadar kemoterapi, radyoterapi alsak da bu hastalığın asıl ilacı moral" dedi.



Belen Mahallesi'nde yaşayan Semiha Işık, 2013'te yapılan kontrollerde, meme kanseri olduğunu öğrendi. Tedavi sonucu hastalığı yenen Işık'ın, 2020'de bu kez diğer memesinde kanser nüksetti. Bir süre sonra eşinden ayrılan Işık, yumurtalık kanseri ile mücadele eden annesi Hanife Işık ile yaşamaya başladı. Semiha, annesine bakmak için işini de bırakmak zorunda kaldı. Bir yandan kendi hastalığı ile uğraşan Işık, diğer yandan annesinin tüm ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı. Hastalığı boyunca moralini yüksek tutan ve hastalığını ikinci kez yenen Işık, annesine de moral olmayı başardı.





'İYİLEŞME SÜRECİ MORALDEN GEÇİYOR'



2013'te ilk ameliyatını olup, ardından kemoterapi ve radyoterapi gördüğünü anlatan Semiha Işık, "Kontrollerim çok güzel gidiyordu. 2019'da düştüm, kolum kırıldı. 1 yıl sonra diğer mememde hastalığım nüksetti. Onkoloji doktoru bana hiçbir şeyimin olmadığını, 1 yıl sonra yeniden gelmemi söyledi. Ama kendimdeki değişikliklerin farkındaydım. 'İnsanın ilk olarak doktoru kendi olmalı' derler; onun için genel cerrahiye kendim gittim." açıklamasında bulundu.