2 Kişilik Pilav Tarifi ve Ölçüleri - İki Kişilik Pilava Ne Kadar Pirinç Gider?

Sofraları eşsiz lezzetiyle süsleyen pilav, kültürümüzün de bir parçası. Geçmişten günümüze, yıllardır tüm dünyada sıklıkla tüketiliyor. Bu eşsiz lezzeti meydana getirmek ise, doğru ölçü ve malzemeleri kullanmakla bir o kadar kolay! Tavuğun, fasulyenin, köftenin yanına en çok yakışan pilav, aynı zamanda oldukça değerli bir besin kaynağı. Bu lezzeti sofrasında ağırlamak isteyenler, 2 kişilik pilava kaç bardak pirinç gider, kaç bardak pirinçten yapılır ve ne kadar tavuk gider gibi detayları öğrenmek istiyor.

2 Kişilik Pilava Ne Kadar Pirinç Gider?

2 kişilik pilav için kullanılacak malzemeler şöyle:

• 1 su bardağı baldo veya pilavlık pirinç

• 1,5 su bardağı sıcak su

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• 2 yemek kaşığı arpa şehriye

• Yarım tatlı kaşığı tuz (isteğe bağlı olarak değişebilir.)

2 Kişilik Pilav Tarifi:

Pirinçler bir kaba konur ve üstünü geçecek kadar sıcak su eklenir. 1 saat, pirinçler nişastasından ayrılana kadar suda bekletilir. Nişastasından ayrılan ve iyice yıkanan pirinçler, süzgeç yardımıyla tencereye alınır. Pirinçler, arpa şehriyeyle beraber kısık ateşte ve tereyağında yaklaşık 5 dakika, şehriyeler kahverengileşinceye kadar kavrulur. Kavrulan pirinç ve şehriyenin üzerine 1.5 su bardağı sıcak su ve tuz eklenir. Tavuk suyu, arzuya göre kullanılabilir. Tencerenin kapağı kapalı olacak şekilde, 20 dakika yüksek ateşte pişmeye bırakılır. Kaynayan pilav, kısık ateşte suyunu çekene kadar pişmeye bırakılır. Suyunu çektikten sonra ocak kapatılır ve pilav dinlenmeye bırakılır. Bir süre dinlendirilen pilav, servise hazırdır.

2 Kişilik Pilava Ne Kadar Tavuk Gider?

Pilav, iki kişi için 250 gram tavukgöğsü veya 250 gram butla birlikte servis edilebilir.