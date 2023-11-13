23 yılda 25 hatıra ormanı yapan "oksijen adam": "Allah ömür verdikçe..."

Karataş, ormana, doğaya ve insanlığa hizmet etmeyi sevdiğini anlatarak, "Bugüne kadar 25 hatıra ormanı oluşturdum. 110 bin lavanta fidesi diktim. 20'yi aşkın çeşmem oldu. Fidanların finansmanını kendim sağlıyorum ve 2000 yılından beri bu hizmetlerimi yapıyorum." diye konuştu.

Kurduğu hatıra ormanlarında fidanların bakımını da yaptığını dile getiren Karataş, "Ormanlarımızda su bulunmayan yerlere kuyu açtırıyorum. Güneş paneliyle, damlama sistemi ve su tanklarıyla, hortumlarla sulamasını yapıyorum. Sabah erkenden kalkıp işime gidiyorum. Bazen işçi alıyorum, su bulunmayan yerlerde de tanklara su doldurtup jeneratör ve pompa sistemiyle sulama yapıyorum." ifadelerini kullandı.