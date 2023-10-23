3 torun sahibi ama eğitiminden vazgeçmedi!

Çavuşoğlu'nu kutlayan Müdür Bezirgan, "Bir insan istediği zaman, azmettiği zaman her yaşta her şeyi başarabilir. Nezihat Hanım yaş itibarıyla bizden büyük ama hala kendisine, ailesine ve memleketine bir şeyler verme güdüsüyle hareket etmesi çok önemli. Onun bu davranışı hepimize ve tüm gençlerimize örnek teşkil ediyor. Eğitim öğretim hayatının başarılı bir şekilde sürmesini ve en kısa sürede mezun olmasını temenni ediyorum" dedi.



Üniversite öğrencisi Nezihat Çavuşoğlu da, "Tüm çocuklarımı büyüttüm. Hepsi iş-güç sahibi oldu. Eşimi 3 yıl önce kaybettim. Gençliğimde çok okumak istemiştim ancak o zamanın şartları buna müsaade etmedi. Bende şimdi okumaya karar verdim. İstanbul'dan Burhaniye'ye taşındım. Sınıfta torunum yaşında öğrencilerle beraberim. Okulumuzda hocalarımızla beraber aile ortamı yaşıyoruz. Herkese yaşları ne olursa olsun eğitimlerine devam etmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.