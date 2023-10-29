30 yıllık çift ikinci baharlarında üniversiteli oldu: İlham veren bir hikaye...

Okumanın yaşı, zamanı yok sözünü hayata geçiren 3 çocuk annesi Zuhal Yığın, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümünü kazanarak "üniversiteli olma" hayalini gerçekleştirirken eşi İsmail Hakkı Yığın ise, ikinci üniversite olarak daha önce kazanıp gidemediği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine aftan yararlanarak kaydını yaptırdı. İkinci baharını üniversite masalarında geçirecek olan çift, hayallerini henüz gerçekleştirmek için cesaret adımını atamayanlara örnek olacak...



"30 sene ev hanımlığından sonra üniversite eğitimine başlamak değişik bir duygu"

Zuhal Yığın, "okumanın yaşı yoktur" sözünden hareket ettiklerini belirterek, üniversite hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bu yıl ikinci kez üniversite sınavına girdiğini aktaran Yığın, "İkinci sene tekrar başvuru yaptığımda 'Olursa olur, olmazsa olmaz.' dedim. Tercih gününde tatildeydik, 2 saat kala eşimle 8 tercih yaptık. İlk tercihim çıkınca o da çok sevindi." diye konuştu.