4 Aylık Bebek Oturur Mu? 4 Aylık Bebek Oturtulursa Ne Olur, Erken Mi?

Bebeklerin zamanında yürümeyi öğrenebilmeleri için anne ve babaların yapması gerekenler bulunur. Fiziksel aktivitelere ve egzersizlere ağırlık vermek, bu anlamda faydalıdır. Yenidoğan bebeklerin, boyun, karın ve sırt kaslarının gelişebilmesi için zamana ihtiyaçları vardır. Her ay yeni bir beceri kazandıkları için 4 aylık bebek oturur mu, oturtulursa ne olur ve erken mi sorularına yanıt arayanlar bir hayli fazladır.

4 Aylık Bebek Oturur mu?

Doğumdan itibaren bebeklerin zihinsel ve fiziksel gelişimleri kademeli bir biçimde gerçekleşir. 4 aylık bir bebeğin yapabileceği hareketler oldukça kısıtlıdır. Çünkü, bunlar için yeterli kas gücüne ve zihinsel yeterliliğe sahip değildir. Fiziksel ve motor becerilerinin gelişimini hızlandırmak ise büyük ölçüde dış etkenlere bağlıdır. Bu noktada, anne ve babaların gayreti de oldukça önemlidir. 4 aylık bir bebek, destek alarak dik bir şekilde oturabilir, nesneleri elleriyle uzanıp alabilir, yüzükoyun yatarken kendini döndürebilir ve yattığı yerden kendini kaldırabilir. Ayrıca bu dönemde, görme ve işitme yetisi de bir erişkininki kadar gelişmiştir. Algıladığı tüm kelimeleri tekrar etmeye çalışır ve el becerilerini daha çok kullanır. Bebeğin kendi başına yardım almadan oturması ise 6. veya 8. aydan sonra gerçekleşir.

4 Aylık Bebek Oturtulursa Ne Olur?

Gelişimleri açısından riskli sonuçlar doğurabileceği için 4. aya kadar zor bir hareketin yapılmaması tavsiye edilir. 4 aylık bir bebek, etrafına destek yerleştirilerek bir süre oturtulabilir ve bunda herhangi bir sakınca yoktur. Ancak, 10-15 dakikadan daha fazla oturmasına müsaade etmek boyun, omurga, kalça ve duruş gelişimini olumsuz etkiler. Bundan dolayı saatler boyunca aynı pozisyonda kalmamasına dikkat edilmelidir. Bebek oturma minderinin kullanımına da 4. ay itibariyle başlanabilir. Bu minderler, bebeklerin vücutlarına uygun bir şekilde tasarlandıkları için rahat etmelerini sağlar ve oturma becerisi kazanmalarına yardımcı olur. Güvenli oldukları için düşme ve çarpma gibi bir durum söz konusu değildir.