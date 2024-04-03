4 Nisan Sokak Hayvanları Günü’nde Kalyon Holding “can dostlarımızın” yanında…

Tüm canlıların yaşam hakkına saygı duyarak, sahipsiz hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek için 2022 yılında "Kısırlaştıralım, Yaşatalım" projesini başlatan Kalyon Holding, 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü'nde sahipsiz hayvanları yalnız bırakmıyor. Kalyon Holding, sahipsiz canların sesi olmak ve toplumsal sorumluluk bilincinin oluşmasına katkıda bulunmak için pek çok etkinliğe imza atıyor.

Toplam 2 bin 25 can kısırlaştırıldı

"Kısırlaştıralım, Yaşatalım" projesi ile Kalyon Holding, bugüne kadar Ankara'da 300, Ardahan'da 40, Bursa'da 34, Diyarbakır'da 100, Erzurum'da 123, Gaziantep'te 67, Hakkari'de 90, Hatay'da 58, Kars'ta 250, Konya'da 52, Manisa'da 100, Siirt'te 100, Tokat'ta 61 ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya'da) 650 olmak üzere toplam 2 bin 25 sahipsiz sokak hayvanının; kısırlaştırma, kuduz aşısı ve iç dış parazit uygulamasına ulaşmasını sağladı ve 23 ton mama desteğinde bulundu. Sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle de iş birliği yaparak, sokak hayvanlarının haklarını korumak ve onların daha iyi bir yaşam sürmelerini sağlamak için kararlılıkla çalışan Kalyon Holding, Dilovası Geçici Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nin de kurulmasına öncülük etti. 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü vesilesiyle de merkeze röntgen ve görüntüleme cihazı hibe eden Holding, Ankara'da bulunan Adile Abla Engelli Hayvan Barınağı'na ise güneş enerjisi panelleri kurarak enerji ihtiyacının çevre dostu bir yaklaşımla karşılanmasını sağladı.

Toplumsal farkındalık oluşturmak amaçlanıyor

Sadece fiziki altyapıyı güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda farkındalık oluşturmayı da amaçlayan Kalyon Holding, bu doğrultuda Holdingin farklı birimlerinde çeşitli etkinlikler düzenliyor. 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü'nde Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde Minik Patiler Hayvan Hakları ve Hayvanları Koruma Topluluğu tarafından etkinlikler düzenlenecek. Önce kampüs içerisindeki kedilere mama dağıtımı gerçekleştirilecek, ardından Gaziantep'te aktif olarak sokaktaki dostlarımızın daha iyi koşullara kavuşması için faaliyet gösteren Cahide Derneği'ne ait barınak ziyaret edilerek, mama desteği sağlanacak.

Çocuklar kedi ve köpek kulübesi boyayacak

İstanbul'da da çeşitli organizasyonlar düzenleniyor. Hafta boyu gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde 6-7 Nisan günlerinde Üsküdar Nevçarşı'da kedi ve köpeklere uygun kulübeler ziyaretçi çocukların katılımıyla boyanacak. Atölye kapsamında kedi ve köpek mamaları paketlenerek, kalp şeklinde kuş yemleri hazırlanacak ve bu kedi-köpek mamaları ile kuş yemleri Fethi Paşa Korusu'nda sokak hayvanlarına dağıtılacak. Hazırlanan kedi, köpek kulübeleri ise Kurtaran Ev Derneği'ne bağışlanarak sokak hayvanlarının barınma ihtiyaçları desteklenecek.

Sokak hayvanlarının haklarına ve refahına odaklanarak, onların sesi olmak için bir araya gelen Holding çalışanlarından oluşan KalyonBiz gönüllüleri de ilgili STK'larla sürekli iletişim halinde olarak, kısırlaştırma, aşılama gibi sokak hayvanlarının gerekli bakımlarının yapılmasına destek olacak projeler geliştirerek, patili dostlarımızın yaşam kalitesine katkı sunacak çalışmalar yapıyor. Alanında önemli kuruluşlarla yapılan iş birlikleri sayesinde, hem sokak hayvanlarının yaşam kalitesinin artırılması ve toplumda farkındalık oluşturulması hem de gelecek nesillerin de bu anlamlı çalışmalara destek olarak sokak hayvanlarına sahip çıkması hedefleniyor.