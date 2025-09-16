4 yaşında felç kaldı, 49 yaşında Türkiye Boccia Şampiyonu oldu! İşte ilham veren o hikaye...

Gaziantep'te yaşayan 49 yaşındaki Yeter Olcay, 4 yaşındayken felç kaldıktan sonra uzun yıllar evden çıkmadan yaşam sürdü. Olcay'ın hayatı, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Gaziantep Boccia Takımı ile tanışmasıyla değişti. Takıma 3 yıl önce katılan Olcay, nisan ayında Kocaeli'de düzenlenen Türkiye şampiyonasında ikincilik elde etti.

Yaşadığı zorlu süreci anlatan Yeter Olcay, 4 yaşındayken yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede yanlış iğne yapılması sonucu felç kaldığını, çocukluk döneminde içine kapandığını anlattı.

Olcay, zamanla koltuk değneklerine alıştığını ancak uzun yıllar evden dışarı çıkamadığını dile getirerek, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine 3 yıl önce tanıştığı boccia sporuyla hayatının değiştiğini ifade etti.

Boccia ile yeniden yaşama tutunduğunu belirten Olcay, şöyle konuştu:

"Buradaki sporcu arkadaşlarla tanıştım ve sporu çok sevdim. Eskiden Gaziantep'in hiçbir yerini bilmiyordum. Buradaki arkadaşlarımla birlikte her yere gittik. Pikniğe, gezilere ve etkinliklere katıldık ve çevremi tanıdım. Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Boccia Şampiyonası benim için dönüm noktalarından birisi oldu. Babam hastanede yatıyordu. Arkadaşlarımı da yüzüstü bırakmak istemedim. Babamdan izin alıp şampiyonaya katılarak Türkiye ikincisi oldum."

MİLLİ SPORCU OLMAYI HEDEFLİYOR

Takımdaki engelli arkadaşlarıyla aile gibi olduklarını ifade eden Olcay, "Hedefim milli takıma katılmak ve Avrupa'da derece elde etmek. İnşallah başarabilirim, her zaman mücadele ediyorum. Evim kira, geçimimi sağlamak için engelli arkadaşların yaptığı el işi ürünleri alıp pazarda satıyorum ve o şekilde geçinmeye çalışıyorum. İleriyi dönük ise kendi iş yerimi açmayı hedefliyorum. Okuma yazmam yok. Okuma yazma öğrenmeyi ve polis olmayı çok isterdim ama şartlardan dolayı olmadı. İmkanım olursa okuma yazmayı öğreneceğim." diye konuştu.

BOCCİA SPORU

Boccia, aslen serebral palsi hastalığı bulunan kişiler tarafından oynanmak üzere tasarlanmış bir strateji ve doğruluk oyunudur. Bu spor artık motor becerileri etkileyen engelleri bulunan sporcuları da içermektedir.

Bu spor oyuncuların renkli topları, "jak" olarak bilinen beyaz bir hedef topuna mümkün olan en yakın mesafeye atarak ya da yuvarlayarak oynadıkları düzgün bir yüzeyde oynanır. Jak topunun yakınına en fazla topu yerleştiren oyuncu, çift ya da takım oyunu kazanır.

Takım maçlarında altı bölüm oynanırken, bireysel ve çiftler maçları dört bölümden oluşur. Her bir bölümden sonra "jak"e, topu en yakın olan sporcu, çift veya takım 1 puan alır ve hedef topuna rakiplerininkinden daha yakın olan her bir top için artı bir puan alırlar.

Her bir sporcu, çift veya takım her bölümde altı top atar.