457 yıllık hamam ekmek kapıları oldu! Kadınlar ipek dokuma tezgahlarında "hayatlarını dokuyor"

Kursiyer kadınların hazırladığı ürünlerin, geçici olarak kendilerine tahsis edilen tarihi hamamda sergilenip satışa sunulacağını anlatan Demirel, "Tarihi Paşa Hamamı'nın ruhuna uygun olarak el dokuma tezgahlarında üretilen peştamal ve kimonoların birçok yerli ve yabancı misafire ulaşması, şehrimize katma değer sağlayacaktır. Tarihi hamamda dokuma yapabilme şansına sahip olmak muazzam bir duygu." ifadelerini kullandı.

Eğitimler kapsamında kadınların ahşap tezgahlarda ipek dokumacılığını öğrendiğini dile getiren Demirel, "Geçmişte insanlar özellikle Sur ilçesinde tarihi evlerin avlusunda ipek böcekçiliği ile geçimlerini sağlardı. Şimdi de biz bunu gelecek nesillere aktarmak istiyoruz." dedi.

"ANNEMLE GELİRDİK HAMAMA, ŞİMDİ DE BURADA DOKUMA YAPIYORUZ"

Kursiyerlerden 62 yaşındaki Fidan Şahin ise çocukluğunda babaannesiyle yün ve ipekten iplik hazırlayıp bunu tezgahta dokuduklarını söyledi.

Dokumacılığı öğrenmek için Aile Destek Merkezine geldiğini belirten Şahin, "Şimdi de hamamda dokuma yapıyoruz. Diyarbakırlılar olarak hamama gitmeyi severiz. Bizim geleneklerimizde var. Küçüklüğüm burada geçti. Annemle gelirdik hamama. Şimdi de burada dokuma yapıyoruz. Tarih kokan bir yerde dokuma yapmak güzel." dedi.

Kursiyerlerden 4 çocuk annesi 47 yaşındaki Hatice Akbudak da tarihi mekanda çalışmanın kendisine huzur verdiğini ifade etti.