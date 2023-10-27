Bebekler, yürümeye başlamadan önceki evrede bunun için çok çaba sarf ederler. Kapıya, masaya ve sandalyeye tutunma, ayağa kalkma ve adım atmaya çalışma, bu dönemde sık rastlanan davranışlardır. Yürüteç ise kendi başlarına adım atmaya teşvik ettiği için uzmanlar tarafından kullanılması tavsiye edilen bir araçtır. Bundan dolayı, 5 aylık bebek yürütece konur mu, kız ve erkek bebekler 5 aylıkken yürütece binebilir mi mutlaka öğrenilmelidir.

5 Aylık Bebek Yürütece Konur mu?

Yenidoğan bebeklerin, vücut kaslarının ve motor becerilerinin gelişebilmesi zamana bağlıdır. Doğduktan sonra geçen her bir ayın, onların kazandıkları beceriler üzerinde etkisi bulunur. Her bebeğin gelişim hızı birbirinden farklı olsa da aşağı yukarı aynıdır. Bazıları daha erken yürümeye başlarken bazıları biraz gecikebilir. Genel olarak bebekler, 5-6 aylıkken emeklemeye başlar. Ancak bu bazılarında 10. ayda gerçekleşebileceği için fiziksel bir sorun olduğu düşünülebilir. Fakat sanılanın aksine bu normal bir durumdur ve endişelenmeye gerek yoktur. Öte yandan, 4-8 aylık bebeklerin üst bedenlerini dik tutması zordur. Çünkü kasları yeterince gelişmemiştir ve kalçalarının uzun süre bedenlerinin ağırlığını kaldırmaları zordur. Bunun için bu evredeki bebeklerin yürüteç kullanması risklidir. Bu nedenle en az 9-10 aylık olmaları beklenmelidir.

5 Aylık Bebek Emekler mi?

Bebekler bu dönemde, çevreyle daha fazla ilgilenmeye ve hareketlenmeye başlar. Yeme-içme alışkanlıkları da büyük ölçüde değişir, çünkü 5. ve 6. aydan sonra ek gıdaya geçiş yapılır. Böylece daha çok güçlenir ve fiziksel becerileri gelişir. 5 aylık bir bebek, yüzüstü yatarken kollarıyla kendini kaldırabilir, oturabilir ve başını destek almadan dik bir şekilde tutabilir. Aynı zamanda bedenini, bir taraftan diğer tarafa kendi başına rahatlıkla döndürebilir. Ellerinden ve kollarından tutulduğunda bir süre ayakta kalabilir ve nesneleri uzanarak alabilir. Emeklemek için ise yeterince gelişmiş bir bedene sahip değildir. Çünkü bebekler, ortalama olarak 8 aylıkken emekler. Bu, bazılarında 6 aya kadar düşebilse de genellikle aynıdır. Gelişim hızları çeşitli etkenlere bağlı olduğu için birtakım farklılık görülmesi normal kabul edilir.