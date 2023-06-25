5 kovanla başlamıştı şimdi siparişlere yetişemiyor! Kadın girişimcinin durdurulamaz başarısı...

Katkısız ve şekersiz bal ürettiğini ve ailesinin geçimini bununla sağladığını anlatan Şeker, şunları kaydetti:

"Doğayı çok seviyorum ve doğanın zenginliğinden faydalanıyorum. Burada farklı türlerden çiçek var. Kendi işimi kurdum. Kadın olarak ilk başlarda her ne kadar zorlansam da yaptığım işten zevk aldım. Arılardan hiç korkmadım, sürekli içlerindeyim. Bu işi yaptığımı görenler genelde şaşırıyor. 'Korkmuyor musun?', 'Arılara bakmak zor olmuyor mu?' diye soruyorlar. İşini severek yapınca zor olmuyor. Talep çok fazla. Balımızı alanlar memnun kalıyor, herkes çok beğeniyor. Güzel geri dönüşler alıyoruz. Deneme amaçlı 1-2 kilogram alanlar daha sonra 50 kilogram sipariş veriyor. Ankara, İstanbul ve Sakarya'dan özel sipariş verenler oluyor."