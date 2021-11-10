50 yaşında 20’lerinde görünmek: Bu adamın sırrına inanamayacaksınız!

Chuando Tan, tüm bunların nasıl başladığını ve nasıl bir yaşam sürdüğünü açıklayarak herkesin merak ettiği o soruyu cevapladı. İşte hiç yaşlanmayan o fotoğrafçının sırrı…

NASIL FARK EDİLDİ?

1980'lerde bir model olarak çalışan fotoğrafçı, 90'larda bir pop sanatçısı olarak kariyerine devam etti. Fakat kısa süre sonra fotoğrafçılığı tercih ederek kısa sürede bilinen bir fotoğraf sanatçısı haline geldi. Fakat her şey açtığı sosyal medya hesabında kendi fotoğrafını paylaşmasıyla başladı. İnsanların yaşına göre zindeliğine inanamaması, onu daha popüler hale getirdi ve herkes sırrını merak etmeye başladı. Genetik faktörler olduğu söylense de aslında yaşam stilinin onu bu noktaya taşıdığını söyleyenler de var. İşte Chuando Tan'ın yaşam stili...



KAHVALTIDA 6 YUMURTA

Tan, bir kişinin sağlık durumunun yanı sıra görünüşünün yediği yemeğe %70 ve egzersizlere %30 bağlı olduğuna inanıyor. Bu yüzden kahvaltıda sadece 2 yumurta sarısı (kolesterole bağlı) ile 6 haşlanmış yumurta yiyor. Ayrıca, bir bardak süt içiyor ve bazen kahvaltısına çilek ve avokado ekliyor. Bu beslenme stili, günün başlangıcında iyi miktarda protein ve vitamin almasını sağlıyor. Yumurtaların yanı sıra gün içinde pilav ve tavuk, ızgara sebzeler ve balık çorbasını sıklıkla tüketiyor. Fotoğrafçı, dondurmanın zayıf yönü olduğunu ve bu yüzden bazen onu günün sadece ilk yarısında yediğini itiraf ediyor. Ayrıca kahve ve çaydan kaçınıyor ama çok su içiyor. Sigara içmiyor, alkol almıyor ve akşam yemeğinde taze yeşilliklerden yapılmış bir salata yiyor.

90 DAKİKALIK EGZERSİZ



Tan, haftada 4 kez veya çok meşgulse en az 3 kez kuvvet antrenmanı yapıyor. Bu aktiviteye 30 dakikadan fazla zaman harcamıyor. Kuvvet antrenmanını her zaman kardiyo antrenmanı bir araya getiriyor. Üstelik her gün yüzmeye çalıştığı da biliniyor. Akşamları bir yüzme havuzuna gidiyor ve orada yaklaşık bir saat yüzdüğünü söylüyor.

KOZMETİK ÜRÜNLERİ KULLANMIYOR

Bazı insanlar Tan'ın estetik ameliyat olduğundan ve bazı özel kozmetikler kullandığından emin. Ancak kendisi; hassas bir cildim olduğunu ve bu nedenle her gün kullandığı sadece 2 şey olduğunu söylüyor. Yüz yıkama jeli ve nemlendirici krem.

YETERLİ UYKU

Chuando, aslında saat 23.00'den sonra yatmamaya çalışıyor ve her gün erken kalkıyor. Tan, gece çalışmanın ve gece yarısından sonra film izlemenin sağlığı daha iyi hale getirmediğini söylüyor. İyi uyumak için uyumadan 5-6 saat önce yemek yemeyi bırakıyor.