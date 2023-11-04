80 yaşında derinlere dalarak geçimlerini sağlıyorlar! Güney Kore'nin "deniz kadınları"

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer alan Haenyeolar, deniz altından topladıkları kabuklu canlıları karada turistlere satarak geçimlerini sağlıyor. Kore Turizm Organizasyonu Pazarlama Sorumlusu Maide Serin Çığ, Haenyeolar ve Jeju Adası'ndaki yaşantıya ilişkin bilgi verdi. Bölgedeki Haenyeoların tarihinin oldukça eski olduğunu belirten Çığ, "Birçok bölgede Haenyeo bulunuyor ama bunların en eskileri Jeju'dakiler. Buradaki Haenyeolar çok çalışkan ve güçlü olmalarıyla biliniyor." dedi.
Haenyeoların yaşlarının genellikle 80 ve üzeri olduğuna dikkati çeken Çığ, "Toplumun gelişmesi ve yapılan işin zorluğu Haenyeo sayısının azalmasına neden oluyor. Yeni nesil artık bu işi yapmak istemiyor. Bu nedenle de Haenyeoların yaşı her geçen gün artıyor." ifadelerini kullandı. Çığ, başlangıç, orta ve usta olarak üç sınıfa ayrılan Haenyeolar arasında usta-çırak ilişkisi bulunduğunu bildirdi.
DİZİLERE KONU OLDU
Maide Serin Çığ, Kore dizilerinde de sıklıkla işlenen Haenyeolara son yılların en popüler dizilerinden "Our Blues"ta da yer verildiğini söyledi. Çığ, dizide, geçimini sağlamak için şehirden adaya inerek sonradan Haenyeo olan genç kadın ile Jeju Adası yerlisi gencin aşk hikayesinin konu edildiğini anlattı.