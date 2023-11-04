80 yaşında derinlere dalarak geçimlerini sağlıyorlar! Güney Kore'nin "deniz kadınları"

Güney Kore'nin Jeju Adası'nda yaşayan ve "deniz kızı" anlamına gelen "Haenyeo" denilen 80 yaş üstü kadınlar, su altından çıkardıkları ürünleri satarak ailelerinin geçimlerini sağlıyor. Üzerinde 370 volkanik tepe bulunan Jeju Adası'nda yaşamlarını sürdüren Haenyeolar, 9 metre derinliğe kadar tüpsüz dalış yaparak yaklaşık 1,5 dakika su altında kalabiliyor.

AA Giriş Tarihi: 04.11.2023 09:37 PAYLAŞ ABONE OL

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer alan Haenyeolar, deniz altından topladıkları kabuklu canlıları karada turistlere satarak geçimlerini sağlıyor. Kore Turizm Organizasyonu Pazarlama Sorumlusu Maide Serin Çığ, Haenyeolar ve Jeju Adası'ndaki yaşantıya ilişkin bilgi verdi. Bölgedeki Haenyeoların tarihinin oldukça eski olduğunu belirten Çığ, "Birçok bölgede Haenyeo bulunuyor ama bunların en eskileri Jeju'dakiler. Buradaki Haenyeolar çok çalışkan ve güçlü olmalarıyla biliniyor." dedi.

Haenyeoların yaşlarının genellikle 80 ve üzeri olduğuna dikkati çeken Çığ, "Toplumun gelişmesi ve yapılan işin zorluğu Haenyeo sayısının azalmasına neden oluyor. Yeni nesil artık bu işi yapmak istemiyor. Bu nedenle de Haenyeoların yaşı her geçen gün artıyor." ifadelerini kullandı. Çığ, başlangıç, orta ve usta olarak üç sınıfa ayrılan Haenyeolar arasında usta-çırak ilişkisi bulunduğunu bildirdi.