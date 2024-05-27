81 yaşındaki üniversite öğrencisi! Azmi herkese ilham oluyor...



"BEN OKUYORUM DEYİNCE HAFİF BİR GÜLÜMSEME OLUYOR"

Anadolu Üniversitesi'nin Açık Öğretim Fakültesi'ne sınavsız girilebildiğini duyduktan sonra direkt kaydolduğunu belirten 81 yaşındaki öğrenci şu ifadeleri kullandı:

"Duydum ki imtihansız alınıyormuş, iki yıllık bölümü. Biz üç arkadaş karar verdik ve girdik. Kültürel Miras ve Turizm Bölümü'nü okuyor. Çok keyifli bir bölüm, çok da hoşuma gidiyor. Yani tabii ki mezun olmak isterim ama ders önemli değil, öğrenmek önemli. Ben okuyorum deyince, hafif bir gülümseme oluyor. 'Yani ne gerek var? Niye yapıyorsunuz' diyorlar. Hâlbuki onun zevkini tatsalar herkes okur herhalde. Biraz daha saygılı davranıyorlar sınavda. Bilmiyorum artık 83 yaşında olacağım. Allah nasip eder mi etmez mi? Ederse de okurum, devam ederim. Gençler okusunlar, belli bir yere gelsinler inşallah. Ümidimiz gençler, çocukları seviyorum. Gençleri çok seviyorum. Bol kitap okusunlar, hani var ya boş çuval bir dik durmaz diye. Herkes üniversite okumak zorunda değil tekrar yaşında. Ama kitap okusun ve kendini geliştirsinler. Boş vakit geçirmesinler."