90 gündür su altında yaşıyor! Hedefini duyan herkes şok oluyor...

Çok az güneş ışığı görmesine karşın su altında sıradan bir yaşam sürdüğünü söyleyen akademisyenin yaşadığı yerde bir uyku alanı, bir oturma odası ve içinde kahve makinesi, mikrodalga fırın ve bir sürü donmuş yiyecek bulunan küçük bir mutfak var.

Su üzerindekinin iki katı kadar basınca maruz kalan Dr. Dituri, bu durumun insan fizyolojisinde yarattığı etkileri araştırmanın yanı sıra deneyimliyor.