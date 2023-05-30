90 gündür su altında yaşıyor! Hedefini duyan herkes şok oluyor...

Yaklaşık 7 metre derinlikte yaşayan Dr. Dituri, bu süreçte bulgularını da hem öğrencileriyle hem de dünyayla paylaşıyor.
73 günlük su altında yaşama rekorunu geride bırakan Dr. Joseph Dituri, aslında bu deneyi insan vücudunun farklı ortamlara verdiği tepkiyi ölçmek ve yeni nesillere ilham olmak amacıyla yaptığını söylüyor.
Dituri'nin kişisel hedefi, insan vücudunun aşırı basınç altında yaşamaya nasıl tepki verdiğine yönelik bir araştırma projesinin parçası olarak 100. güne yani 9 Haziran'a kadar su altında kalmak.
Akademik kariyerinden önce 28 yıl boyunca donanmada doygunluk dalış subayı olarak görev yapan Dr. Dituri, 2012 yılında, travmatik beyin yaralanmalarından muzdarip insanlara nasıl yardım edileceğini öğrenmek için biyomedikal mühendisliği alanında doktora yaptı.
Çok az güneş ışığı görmesine karşın su altında sıradan bir yaşam sürdüğünü söyleyen akademisyenin yaşadığı yerde bir uyku alanı, bir oturma odası ve içinde kahve makinesi, mikrodalga fırın ve bir sürü donmuş yiyecek bulunan küçük bir mutfak var.
Su üzerindekinin iki katı kadar basınca maruz kalan Dr. Dituri, bu durumun insan fizyolojisinde yarattığı etkileri araştırmanın yanı sıra deneyimliyor.
Hiperbarik tıp araştırmacısı olarak (hiperin anlamı normalden fazla iken, barik kelimesinin anlamı basınçtır) Dr. Dituri, günlerinin çoğunu, yaşam alanının bir sonucu olarak herhangi bir değişikliği gözlemlemek için kanını ve tükürüğünü test ederek geçirdiğini söyledi. Ayrıca kalbin işlevini ölçen elektrokardiyogramlara, beyin aktivitesini kaydeden elektroensefalogramlara ve akciğerlerin nasıl çalıştığını değerlendiren solunum işlev testlerine de tabi tutulmuştur.
Dr. Dituri, "Hiperbarik basıncın kök hücre çoğalmasını artırdığını biliyoruz. Telomer uzunluğunu artırır, kolajeni de artırır ve kolajen vücudunuzdaki her hücrenin yapı taşıdır" dedi. Bu sayede ölümsüzlüğün sırrını bulamasa da yaşam süresinin 110 yıla çıkarılabileceğini düşünüyor.
Dr. Dituri, bu ölçümleri anlama yeteneğimizin bizi uzaklara, potansiyel olarak Mars'a bile götürebileceğinin altını çiziyor.