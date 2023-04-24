A Vitamini Nelerde Var? En Çok A Vitamini Hangi Besinlerde, Sebzelerde ve Meyvelerde Bulunur?

A vitamini nelerde var sorusu için tıp ve sağlık kaynaklarından yararlanabilirsiniz. Bu kaynaklarda A vitamini nelerde bulunur sorusunun cevabı yer alacaktır. A vitamini neyde var sorusunda alınacak besin kaynakları üzerinde durulur. A vitamini hangi besinlerde bulunur araştırmasında karşınıza çıkacak meyve ve sebzeler, A vitamini dengesini sağlayacaktır. A vitamini en çok hangi meyvede ve sebzelerde var sorusunun cevabı yazımızın devamında.

A Vitamini Nelerde Var?

İnsanın sağlıklı şekilde yaşamını sürdürmesi için belli minerallerden belli oranda alınması gerekir. Bu minerallerden biri de A vitaminidir. Kadınlarda ve erkeklerde günlük olarak alınması gereken A vitamini oranı farklılık gösterir. Yetişkin bir kadında günlük alınması gereken A vitamini 490 mcg'dir. Erkeklerde ise bu oran 570 mcg'dir.

A vitamininin hangi besinlerde olduğu da merak edilen sorulardan biridir. Söz konusu vitaminin en çok bulunduğu besin kaynakları aşağıda sıralanmıştır.

Havuç, domates, kırmızı ve yeşil biber

Brokoli, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler

Mango, kavun türündeki meyveler

Karaciğer gibi sakatatlar

Balık yağları

Yumurta, süt ve peynir

A Vitamini Hangi Besinlerde Bulunur?

A vitamininin bulunduğu besinler, günlü beslenme alışkanlıklarınızda da sıkça tükettiğiniz besinlerdir. Yeterli seviyede A vitamini alınmadığı zaman çeşitli sağlık sorunları baş gösterecektir. Özellikle göz ve görme sorunları, cilt kuruluğu gibi sağlık problemleri A vitamini eksikliğinden kaynaklıdır.