Acısı, üretimine engel olmadı! Depremzede kadın el emeği ürünleriyle konteyner kentte ekonomik özgürlüğüne adım attı

Genç, bir alışveriş merkezinde çalışan oğluyla hayata tutunmaya çalıştığını ve depreme kadar yaptığı el işi ürünleri belediyenin tahsis ettiği kulübede ekonomik kazanca dönüştürdüğünü dile getirdi.

Yaşadıklarını bir nebze olsun unutmak için konteynerde yeniden el emeği ürünlerini yapmaya başladığını aktaran Genç, "Ekonomik katkının yanı sıra bu bana terapi olduğu için devam ettirmek istiyorum. Çok kötü bir deprem yaşadık, halen unutamıyorum. Çok şükür canımız sağ, enkaz olmadık. Hayatımıza çok şükür devam ediyoruz. Sıkıntımı, stresimi atmak için burada elimde kalan malzemelerle üretmeye devam ediyorum." diye konuştu.