Adeta doğal bir sivrisinek kovucu! Bu 3 malzeme yetiyor…

Karışımını anlatırken "Yani tek yapmanız gereken her birinden çeyrek bardak veya yarım bardak alıp bir kaseye koymak" dedi.

Yöntemi denemek için için ihtiyacınız olanlar: çeyrek ya da yarım ölçü kabı, biraz bitkisel yağ, şampuan ve elma sirkesi.

Ama bekleyin, dahası var! Sinekler, uğraştığı tek haşere değil. Ayrıca sivrisinekleri uzak tutmak için tek malzemelik bir mucize keşfetti: Sabun köpükleri.

"Bu, istemeden keşfedildi, ama o kadar etkiliydi ki paylaşmak zorunda kaldım. İşte burada. Arkadaşlar, sivrisinekleri öldürmenin sırrı ... sabun köpükleri," diye açıklıyor. Bu tesadüfi keşif, kızının oynadığı köpüğü çözeltisine sivrisineklerin sıkıştığını fark ettiğinde ortaya çıkmış.

"Yaklaşık 10 dakika içinde içinde bir, iki, üç, dört, beş, altı, altı sivrisinek oldu" diye anlatıyor.

Sivrisinekler suya çekildiğinden ve kabarcıklar kokusuz olduğundan etkili bir tuzak olduğu ortaya çıkıyor.