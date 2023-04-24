ADHD Nedir? ADHD Açılımı Nedir, Ne Anlama Gelir Ve Kimlerde Görülür?

"ADHD nedir?" sorusunun yanıtlanabilmesi için bu kısaltmanın tıp alanındaki açılımı öğrenilmelidir. Böylelikle "ADHD açılımı nedir, nasıl tespit edilir, kimlerde görülür?" gibi kapsamlı bir sorunun yanıtlarıyla buluşturulması mümkün olacaktır. Genellikle nörolojik problemlerden kaynaklanan bir rahatsızlık olarak bilinen ADHD, Türkçede DEHB şeklinde kısaltılır. Bu rahatsızlığın tanımı ve belirtileri, kişilere teşhis konulmasını mümkün hale getirir.

ADHD Nedir?

ADHD, özellikle çocuklarda yaygın olarak görüldüğü bilinen bir rahatsızlıktır. 1994 senesine kadar ADD yani Attention Deficit Hyperactivity, toplumun %4 ile %8'inde rastlanan nörolojik problemler arasındadır. 1994 senesinden sonra daha kapsamlı bir şekilde tanımlanmaya başlayan bu rahatsızlığın ismi ADHD olarak kısaltılmıştır. Bu bağlamda "ADHD açılımı nedir?" sorusu, "Attention Deficit Hyperactivity Disorder" olarak yanıtlanabilir. Söz edilen bu nörolojik rahatsızlığın Türkçe ismi ise dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğudur. Dolayısıyla bu rahatsızlığın Türkçe kısaltması da yaygın olarak DEHB şeklinde kullanılır.

Hiperaktivite bozukluğu, anormal bir aktiflik ve hareketliliğe sahip olma durumu şeklinde tanımlanabilir. Bu durum dikkat eksikliği ile birleştiği takdirde kişilerde odaklanmada güçlük çekme ve düşüncesiz bir şekilde davranışlar sergileme gibi semptomlar da görülür. Dolayısıyla dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu; bireylerin iş, eğitim ve özel yaşamlarında belli alanlarda sorunlara yol açar.

ADHD Nasıl Tespit Edilir?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun teşhis edilmesi için kişinin bir nöroloji uzmanıyla görüşmesi gerekir. Belirtilerin görüldüğü kişi çocuk ise başvurulması gereken uzmanlar ise genellikle çocuk doktorlarıdır. ADHD'nin teşhis edilmesi için ilk olarak bireyin anamnezi alınır ve hastalık/ tedavi geçmişi incelenir. Daha sonra kişide mevcut olan belirtiler de incelenerek gerekli görüldüğü takdirde çeşitli testlerin uygulanması söz konusu olabilir. Buna bağlı olarak uzmanlar, kişiye dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı koyabilir. ADHD'nin tespit edilmesi için incelenen belirtiler ise aşağıdaki gibidir;

Aşırı hareketlilik ve odaklanma konusunda güçlük çekme durumu

Unutkanlık, sosyal aktivitelere adapte olamama ve göz teması kuramama sorunu

Detaylara dikkat etmeme ve sıklıkla hata ya da sakarlık yapma durumu

Sabırsız ve aceleci bir davranış örüntüsüne sahip olma

Birbirine bağlı olmayan cümleler kurma ve hızlı bir şekilde konuşma

Sürekli olarak el ve ayakları sallama gibi obsesif hareketler sergileme

Karşıdaki kişiyi dinleme konusunda zorluk çekme

ADHD Kimlerde Görülür?

Genelde nörolojik sorunlardan kaynaklı olarak geliştiği bilinen ADHD, toplumun %4 ile %8'inde görüldüğü belirtilen bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığın özellikle çocukluk döneminde ortaya çıktığı söylenebilir. ADHD'nin toplumdaki kişi gruplarında görülme oranları ise çocuklarda %8, ergenlerde %6 ve yetişkinlerde de %4 olarak belirtilebilir. Dolayısıyla yaygın olarak çocuklarda rastlanan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, genelde erken dönemde tedavi edilmediği takdirde yetişkinlikte de devam edebilir. ADHD'nin erkeklerde görülme olasılığının ise kadınlardan neredeyse 3 kat daha fazla olduğu belirtilir.