Ağız kokusundan bu yöntemle tamamen kurtulacaksınız! Dişinizi fırçaladıktan sonra mutlaka bunu yapın

Uzmanlar, dilimizin yüzeyindeki küçük yumrulara papilla dendiğini açıklıyor. Papillalara tat alma duyumuzda rol alıyorlar, aynı zamanda yiyecek artıklarının yumrular arasında kolayca sıkışabileceği bir ortam yaratırlar. Bu, bakteri birikimine ve ardından kötü kokulu nefese yol açabilir. Aşırı bakteri üremesi, genellikle beyaz bir kaplama şeklinde dilde renk bozulmasına da neden olabilir.

Dillerimizi düzenli olarak temizlemek, aşırı bakteri üremesine karşı korunmaya ve taze nefesi geri kazanmaya yardımcı olabilir. Diş fırçası bazı insanlarda tıkaç refleksi uyandırabileceğinden Dr. Tang dil kazıyıcının düzleştirilmiş şeklinin bu gibi durumlarda daha uygun olabileceğini öne sürüyor. Ancak diş fırçası kullanmayı tercih ederseniz, yenisine yatırım yapmanıza gerek yoktur. Aynı bakterilerin çoğuna maruz kaldıklarından, günlük diş fırçanızı hem dilinizde hem de dişlerinizde kullanmakta fayda var.

ARKADAN ÖNE DOĞRU BAŞLAYIN

Aleti dilinizin arkasına yerleştirin ve ucuna kadar hafifçe sıyırın. Ancak, tekrarlamak için çok hızlı olmayın! Dr. Tang, yeniden başlamadan önce her seferinde cihazı suyla durulamak isteyeceğinizi açıklıyor. Bu şekilde, alanı yeniden kontamine etmekten korursunuz. Dil temizliğine dilin ortasından başlamanızı ve uygulamaya daha fazla alıştıktan sonra yavaş yavaş geriye doğru da devam edebilirsiniz. İşiniz bittiğinde, görünür kalıntılardan temizlenene kadar diş fırçanızı veya dil kazıyıcınızı suyla yıkayın.

Diş uzmanları, rutin fırçalamanızı takiben dilinizi günde iki kez temizlemenizi öneriyor. Daha da iyisi, bunu yatmadan önce yapmak özellikle sabah gelen ağız kokusunu önlemede yardımcı olabilir. Son olarak, her üç veya dört ayda bir diş fırçanızı veya dil kazıyıcınızı atmayı ve yenisiyle değiştirmeyi unutmayın.