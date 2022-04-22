Ahşaptaki kahve lekesini yok ediyor! Tuzu böyle kullanırsanız...

Kahve lekeleri, ahşap yüzeylerde kalıcı etkiler bırakabilir. Uzun yıllar boyunca çıkmayan lekelere dönüşebilen bu izlerden kurtulmak için birkaç adım atabilirsiniz. Kahvenin güçlü yapısı, bu lekeleri yoğunlaştırabilir. İşte bu lekeleri ortadan kaldıran o çözümler…
AHŞAPTAN KAHVE LEKESİ NASIL ÇIKAR?
Ahşabın sert lifleri, dökülen sıvılar için oldukça emici bir yüzeydir. Kahve ise koyu bir renge sahip olması nedeniyle geçmeyen lekelere neden olabilir. Mutfağınızdaki bazı ürünler ise bu lekelerin çıkmasına yardımcı olacaktır.
BEYAZ SİRKE
Beyaz sirke, ev temizliğinde oldukça etkili olduğunu uzun zamandır gösteriyor. Çoklu kullanım alanlarından biri olan leke çıkarma görevi ise kahve lekelerinde de oldukça işe yarıyor.
Ahşaptaki derin kahve lekelerini ortadan kaldırmak için bir çay kaşığı beyaz sirkeyi doğrudan lekenin üzerine dökün. Birkaç dakika boyunca bekletin ve temiz bir kağıt havluyla silin.
KABARTMA TOZU
Sadece üç bileşeni bir araya getirerek kahve lekesine sahip olan ahşabı pırıl pırıl hale getirebilirsiniz. Diş macunu ve kabartma tozunu eşit miktarda karıştırın. Diş macunun "jel" olmamasına dikkat edin.
Beyaz bir bez kullanarak bu karışımı lekeli yüzeye dairesel hareketlerle uygulayın. Uyguladığınız bölgede 15 dakika beklettikten sonra farklı temiz bir bez kullanarak silin.
GERÇEK MAYONEZ
Mayonez, yalnızca eşsiz tadı ile ile değil temizlik için de kullanılabilecek bir yapıya sahip olması ile az kişi tarafından biliniyor. Fakat "gerçek ve doğal bir mayonez" olmasına dikkat etmek önemli. Limon suyu, yağ, yumurta ve sirkenin bir araya gelmesi, aynı zamanda doğal bir temizleme solüsyonu haline de dönüşmesini mümkün kılıyor.
İçeriğindeki yağ ve asit, su ve sıvı lekeleri çıkarmak için birlikte işler. Yağı kullanarak ahşaba daha parlak bir yapı verir. Bu karışımdan az miktarda etkilenen bölgeye sürün ve temiz bir bezle hafifçe uygulayın. Ardından biraz bekledikten sonra temiz bir bezle hafifçe silin.
TUZ VE YAĞ
Sofra tuzu ve zeytinyağı karışımı, ahşap yüzeyleri parlatırken aynı zamanda lekeler üzerinde de yoğun bir etki gösterir. Küçük bir kasede bir çorba kaşığı tuzu, birkaç damla zeytinyağı ile karıştırın. Bu karışımı leke üzerinde uygulayın, temiz bir bez kullanın ve silmeden önce 30 dakika bekleyin. Ardından temizleyin.