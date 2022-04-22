Ahşaptaki kahve lekesini yok ediyor! Tuzu böyle kullanırsanız...

Kahve lekelerini kumaşlardan çıkarmak çok zor olabilir. Fakat bu zorluk aynı zamanda ahşap yüzeyler için de geçerlidir. İnatçı kahve lekelerini ortadan kaldırmanın ise birkaç basit yöntemi bulunuyor.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 22.04.2022 08:50

Kahve lekeleri, ahşap yüzeylerde kalıcı etkiler bırakabilir. Uzun yıllar boyunca çıkmayan lekelere dönüşebilen bu izlerden kurtulmak için birkaç adım atabilirsiniz. Kahvenin güçlü yapısı, bu lekeleri yoğunlaştırabilir. İşte bu lekeleri ortadan kaldıran o çözümler… AHŞAPTAN KAHVE LEKESİ NASIL ÇIKAR? Ahşabın sert lifleri, dökülen sıvılar için oldukça emici bir yüzeydir. Kahve ise koyu bir renge sahip olması nedeniyle geçmeyen lekelere neden olabilir. Mutfağınızdaki bazı ürünler ise bu lekelerin çıkmasına yardımcı olacaktır.

BEYAZ SİRKE Beyaz sirke, ev temizliğinde oldukça etkili olduğunu uzun zamandır gösteriyor. Çoklu kullanım alanlarından biri olan leke çıkarma görevi ise kahve lekelerinde de oldukça işe yarıyor. Ahşaptaki derin kahve lekelerini ortadan kaldırmak için bir çay kaşığı beyaz sirkeyi doğrudan lekenin üzerine dökün. Birkaç dakika boyunca bekletin ve temiz bir kağıt havluyla silin.