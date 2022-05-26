Anne kız, çocuklar için palyaço oldu

38 yaşındaki üç çocuk annesi Derya Özdemir, kızıyla birlikte palyaço ve pamuk prenses kostümü satın alarak internetten animasyon gösterilerini izledi, etkinlik programları oluşturdu. Bu kapsamda 2021 yılında "Gönüllülük Hareketi" ismini verdikleri projeyle kısıtlı imkanlara sahip ailelerin yaşadığı mahallelerdeki çocuklara ulaşmaya başlayan anne ve kızı, palyaço ve pamuk prenses temsilleriyle ücretsiz olarak çocukları eğlendiriyor.

Eşi Mithat Özdemir'in desteğiyle gösteri yapacakları sokak, okul ve bahçeleri süsleyerek müzik eşliğinde gösteri sunan anne ile kızı, çocuklara halat çekme ve çuval yarışı gibi sokak oyunlarını da oynatıyor. Okul yönetimleri ya da gösteri sunacakları sokaklarda yaşayan vatandaşların malzeme yardımıyla yaklaşık 20 organizasyon gerçekleştiren anne ile kızı, yüzlerce çocuğun kalbine dokunmayı başardı.

"YÜZLERCE EVLADIM OLDU"

Derya Özdemir, çocuklarla bir arada olmanın kendisini çok mutlu ettiğini, her buluşmada ayrı bir heyecan yaşadığını belirtti. Kızının önerisiyle bu işe başladıklarını kaydeden Özdemir, "Başta çekincelerim oldu 'yapabilir miyim' diye. Çocuklarla vakit geçirince çok hoşuma gitti. Bu defa kendim düşünmeye başladım, 'bugün ne yapabiliriz, nasıl eğlendirebiliriz çocukları, nasıl bir katkımız olur' diye. Bir nevi kendi çocukluğuma iniyorum. Nerede olursa olsun çocukların olduğu yerde çok mutluyum. Onları eğlendirmek, gülümsetmek beni çok mutlu ediyor. Benim üç kızım var, şimdi yüzlerce evladım oldu." diye konuştu.

Üniversite sınavına hazırlanan ve Çocuk Gelişimi Bölümünü kazanmak isteyen Rümeysa Özdemir de vakitleri yettikçe gösterilere devam edeceklerini anlattı.

Özdemir, "Gittiğimiz yerlerde palyaçoyu bilmeyen, tanımayan çocuklar oluyor. İlk başta şaşırıyorlar. Sonrasında yanımızdan ayrılmak istemiyorlar. Eğleniyorlar. Biz de onlarla birlikte eğleniyoruz. İnşallah annemle birlikte bu projeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.