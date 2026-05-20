Sınıfa giren kumru akıllı tahtaya yuva yaptı! Günler sonra gelen sürpriz herkesi sevindirdi

Olay, Cahit Zarifoğlu İlkokulu 2/F sınıfında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 Mayıs tatili sırasında sınıf camının açık kalmasıyla içeri giren kumru, kendine güvenli bir alan oluşturarak akıllı tahtanın üzerine yuva kurdu. 3 günlük tatil boyunca yuvayı tamamlayan kuşun yumurta bıraktığı öğrenildi. Tatilin ardından sınıfa gelen öğrenciler, tahtanın üzerindeki yuvayı görünce büyük sevinç yaşadı.

Günler geçtikçe sınıfın adeta bir parçası haline gelen kumruyu öğrenciler yakından takip etmeye başladı. Kuşun eşiyle birlikte nöbetleşe şekilde yuvada durması ise çocukların ilgisini daha da artırdı. Öğrencilerin her sabah ilk iş olarak yuvayı kontrol ettiği öğrenilirken, hafta sonu tatilinin ardından sınıfa gelen çocukları bu kez daha büyük bir sürpriz karşıladı. Yumurtalardan birinin çatlamasıyla yavru dünyaya geldi. Minik yavrunun çıkışıyla sınıfta büyük heyecan yaşanırken, kuş ailesi öğrencilerin sevgi odağı oldu. Öğretmenler, öğrencilerin artık okula farklı bir heyecanla geldiğini belirtirken, çocukların özellikle tatillerin ardından "Kuş hâlâ orada mı?" merakı yaşadığını ifade etti.



Sınıfta yaşanan bu doğa hikayesinin, öğrencilerin hayvan sevgisini artırdığı ve unutamayacakları bir anıya dönüştüğü belirtildi.