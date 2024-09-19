Anne Sütü Alan Bebeğe Ne Kadar Mama Verilmeli? Emen Bebeğe Tek Seferde Kaç Cc Mama Verilir?

Anne sütü bebek için çok önemli olsa da belli durumlarda bebeğe mama da verilmesi gerekebilir. Mamanın nasıl ve ne ölçüde verilmesi gerektiği konusunda uzman tavsiyeleri dikkate alınmalıdır. Belli bir süre anne sütüne takviye olarak mama verilebilir. İlerleyen dönemde ek gıda ile birlikte bebeğin beslenmesi daha kolay olacaktır. Anne sütü alan bebeğe ne kadar mama verilmeli gibi sorular bu anlamda sizlere fikir verecektir.

Anne Sütü Alan Bebeğe Ne Kadar Mama Verilmeli?

Anne sütü yeterli seviyede olmayan annelerin tercih ettiği beslenme yöntemlerinden biri de mama destekli beslenmedir. Bebeğe anne sütünün yanı sıra mama verilmesi anneyi de psikolojik olarak rahatlatan bir durumdur.

6 ay öncesi bebeklerde anne sütünün yeterli olup olmadığı konusunda doktorunuza danışabilirsiniz. Anne sütü almasına rağmen bebeğin sürekli huzursuz olması, yetersiz beslendiğinin en önemli göstergesidir. Doktorun tavsiye ettiği ölçüde mama takviyesi ile bebeğin beslenme ihtiyacı karşılanabilir.

Emen Bebeğe Hem Anne Sütü Hem Mama Nasıl Verilmeli?

Emen bebeğe mama verilmesi esnasında uzman görüşleri dikkate alınmalıdır. Bebeğe mama verilmesi esnasında mamanın bebeğin boğazına kaçma ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Bu kapsamda bebek uygun pozisyonda beslenmelidir. Ayrıca bebeğin ne zaman doyduğu da tecrübî olarak bilinmelidir. Bebeğin mamayı almak istememesi ya da küçük miktarda kusması, doyduğunun habercisidir.