Annesi ölen kuzuya bebekleri gibi bakıyorlar! Altını bezleyip biberonla besliyorlar...

Mercan adını verdiği Kuzuyu sahiplenen Karanfil, çarşıda pazarda plajda her gittiği yerde kuzusunu da götürüyor. Kuzuyu gören vatandaşlar, hem fotoğraf çektiriyor, hem de elleriyle besliyor.

Büyüyecek olan kuzusunu asla yanından ayırmayacaklarını belirten Ayşe Karanfil, "Gün için gittiğim Yenişehir Aydoğdu köyünde annesi ölen bu kuzuyu gördüm ve çok etkilendim arkadaşımdan istedim verdi. Aldım eve getirdim evin bir bireyi olduğu çocuğumuz oldu artık. Altını bağlıyoruz. Sahile, çarşıya, pazara, bahçeye onunla gidiyoruz" dedi.