Haberler Roza Haberleri Yaşam Haberleri Annesi ölen kuzuya bebekleri gibi bakıyorlar! Altını bezleyip biberonla besliyorlar...

Annesi ölen kuzuya bebekleri gibi bakıyorlar! Altını bezleyip biberonla besliyorlar...

Bursa’nın İznik ilçesinde doğumda annesi ölen kuzuya adeta çocuğu gibi bakan Ayşe Karanfil, yavruya evinde bakıyor. Altını bezleyip biberonla beslediği kuzuyu çarşıya pazara giderken de yanından ayırmıyor.

İHA
Giriş Tarihi: 27.04.2024 09:31
ABONE OL
Annesi ölen kuzuya bebekleri gibi bakıyorlar! Altını bezleyip biberonla besliyorlar...

Bursa'nın İznik ilçesinde altın gününe giden Ayşe Karanfil, burada annesi doğumda ölen kuzuyu görünce çok etkilendi.

Dünyaya gelen 2 kuzudan birini sahiplenmek istedi. Gözlerini dünyaya açan kuzuya bebekleri gibi bakan Karanfil ailesi, her geçen gün onu daha da benimsedi.

2,5 aylık olan kuzuya Mercan ismini veren aile, elleriyle besledikleri kuzuyu biran olsun bile yanından ayırmıyor. Evin içinde bezle gezen Mercan, bahçede ise ailenin köpeği ile koyun koyuna dolaşıyor.


Mercan adını verdiği Kuzuyu sahiplenen Karanfil, çarşıda pazarda plajda her gittiği yerde kuzusunu da götürüyor. Kuzuyu gören vatandaşlar, hem fotoğraf çektiriyor, hem de elleriyle besliyor.

Büyüyecek olan kuzusunu asla yanından ayırmayacaklarını belirten Ayşe Karanfil, "Gün için gittiğim Yenişehir Aydoğdu köyünde annesi ölen bu kuzuyu gördüm ve çok etkilendim arkadaşımdan istedim verdi. Aldım eve getirdim evin bir bireyi olduğu çocuğumuz oldu artık. Altını bağlıyoruz. Sahile, çarşıya, pazara, bahçeye onunla gidiyoruz" dedi.

SON DAKİKA SON DAKİKA