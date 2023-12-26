Apgar Skoru Nedir? Yenidoğan Apgar Skoru Neyi Ölçer ve Kaç Olmalı?

Apgar skoru, yeni doğan bebeklerin hemen doğum sonrasında fiziksel durumlarını değerlendirmek için kullanılan bir skorlama sistemidir. Bu skor, bebeğin temel vital belirtilerini değerlendirerek bir puanlama sistemi aracılığıyla genel bir sağlık durumu gösterir. Yenidoğan apgar skoru nedir, neyi ölçer ve kaç olmalı dediğimizde doğumdan sonraki bir dakika ve beş dakika sonra apgar skoru verilir, her bir yaşamsal belirti için 0, 1 veya 2 puan verilir ve toplam puan 0 ila 10 arasında olabilir.

Apgar Skoru Nedir?

Yenidoğan Apgar skoru, bir bebeğin doğum sonrası hemen değerlendirilmesi için kullanılan bir skorlama sistemidir. Bu skor, bebeğin genel sağlığı ve iyi olma durumunu değerlendirmeye yardımcı olur. Apgar skoru, bebeğin doğumdan 1 ila 5 dakika sonra, genellikle hemen ve ardından belirli zaman aralıklarında yapılır.

Doğumdan sonraki bir dakika ve beş dakika sonra Apgar skoru verilir. Skor 7 veya daha yüksek olan bebekler normal olarak kabul edilir. 4 veya daha düşük olan bebekler, ek tıbbi müdahale gerektirebilecek daha ciddi bir durumda olabilir. Apgar skoru, yenidoğanın doğumdan hemen sonraki durumunu değerlendirmek için önemli bir araçtır. Ancak, bebeğin uzun vadeli sağlığını veya gelişimini tahmin etmek için kullanılmamalıdır.

Yenidoğan Apgar Skoru Neyi Ölçer ve Kaç Olmalı?

Apgar skoru, bebeğin beş farklı kritere göre değerlendirilerek hesaplanır ve her kriter 0 ila 2 arasında bir puan alır. Toplam puan 10'a kadar olabilir. Bu kriterleri şu şekilde sıralyabiliriz:

Kalp atış hızı (Heart rate): 0 puan: Yok.

1 puan: Yavaş (100 bpm'den az).

2 puan: İyi (100 bpm veya daha fazla). Solunum hızı (Respiratory effort): 0 puan: Yok.

1 puan: Zayıf, düzensiz veya yavaş.

2 puan: İyi, güçlü ağlamak veya düzenli solunum. Kas tonusu (Muscle tone): 0 puan: Yok.

1 puan: Hafif, az tonlu.

2 puan: İyi, aktif hareket ve güçlü tonus. Refleks tepkisi (Reflex irritability): 0 puan: Yok.

1 puan: Hafif tepki (grimacing).

2 puan: İyi tepki (ağlama). Renk (Color): 0 puan: Soluk veya mavi.

1 puan: Vücut rengiyle karşılaştırıldığında hafif soluk.

2 puan: İyi renk, vücut rengine uygun pembe veya kırmızı.

Her bir kriterden alınan puanlar toplanarak toplam Apgar skoru elde edilir. Genellikle, 7 ve üzeri puanlar "iyi" olarak kabul edilirken, 4-6 puanlar "orta" ve 3 ve altındaki puanlar "düşük" olarak değerlendirilir. Apgar skoru sadece bir anlık değerlendirme olarak kullanılmalıdır. Bebeğin durumu, daha detaylı bir değerlendirme ve gerekirse tıbbi müdahale gerektirebilir. Apgar skoru, bebeğin hemen doğum sonrasındaki durumunu anlamak için kullanılan önemli bir araçtır, ancak uzman sağlık profesyonelleri tarafından diğer klinik değerlendirmelerle birlikte değerlendirilmelidir.