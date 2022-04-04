Arınmanın başka bir boyutu: 5 adımda ruh sağlığını formda tut!

Nedir bu herkesin dilinde dolaşan sosyal medya detoksu? Google'a göre sosyal medya detoksu, belirli bir süre boyunca sosyal medya kullanımının ve tüketiminin bilinçli olarak ortadan kaldırılmasıdır. Bir hafta, bir ay veya bir yıl için olabilir. Sosyal medya detoksu, çevrimiçi yaşam yerine gerçek hayata odaklanmanın mükemmel bir yoludur.
SOSYAL MEDYAYA ARA VERMENİZ GEREKTİĞİNE DAİR İŞARETLER
İNSANLARI TAKİP ETMEYİ BIRAKIN
Sizi strese sokan veya size olumsuz hisler gönderen kişileri takip etmeyi bırakın veya silin.
SOSYAL MEDYADA GEÇİRDİĞİNİZ ZAMANI SINIRLAYIN
Sosyal medyanın bağımlısıysanız, sosyal medyaya ara vermek sizin için zor olabilir. Sosyal medyada geçirdiğiniz zamanı sınırlayarak başlayabilirsiniz. Örneğin; sosyal medyada günde 10 saat harcıyorsanız bu süreyi 5 saate düşürebilirsiniz.
BİLDİRİMLERİNİZİ DEVRE DIŞI BIRAKIN
Bildirimler hem endişeye neden olabilir hem de dikkatinizi dağıtabilir. Bildirimlerinizi kapatmak, daha odaklı ve daha üretken olmanıza yardımcı olacaktır.
TÜM SOSYAL MEDYA HESAPLARINIZDAN ÇIKIŞ YAPIN
Artık bunlara erişemeyeceğiniz için sosyal medya hesaplarınızdan çıkış yapmanız sosyal medya dünyasından kopmanıza yardımcı olacaktır. Tekrar giriş yapmak isterseniz, devam edip uygulamaları silebilirsiniz.
DETOKS YAPARKEN YAPILMASI GEREKENLER;
Sosyal medyadan uzak durduğunuzda ne kadar hafiflediğinizi, size ne kadar çok iyi geldiğini fark edeceksiniz. Bu detoksa alıştıktan sonra artık geri dönmek ve birilerinin hayatlarını takip etme ihtiyaçlarını duymayacaksınız. En önemliside kendinizle baş başa olup benliğinize döneceksiniz, sosyal medyanın zamanınızdan ne kadar çok çaldığını anlayacaksınız.