Arınmanın başka bir boyutu: 5 adımda ruh sağlığını formda tut!

Nedir bu herkesin dilinde dolaşan sosyal medya detoksu? Google'a göre sosyal medya detoksu, belirli bir süre boyunca sosyal medya kullanımının ve tüketiminin bilinçli olarak ortadan kaldırılmasıdır. Bir hafta, bir ay veya bir yıl için olabilir. Sosyal medya detoksu, çevrimiçi yaşam yerine gerçek hayata odaklanmanın mükemmel bir yoludur.