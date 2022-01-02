Aşağı bakarak kullanılan cep telefonu boyuna 20 kg yük bindiriyor

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ayşe Yener Güçlü, son dönemde baş boyun ağrısı şikayetleriyle gelen hasta sayısının arttığını söyledi.

Pandeminin bu sayının artmasında önemli rol oynadığına değinen Güçlü, "Boyun ağrısı herkesin hayatı boyunca bir kez başına gelebilecek bir şikayettir. Genç erişkinler de mutlaka bir boyun atağı geçirirler. Boyun ağrısında eğer hasta kas gevşetici, ağrı kesici, istirahat ve sıcak uygulamayla rahatlıyorsa bu kısa süreli boyun ağrısıdır. Ama bu ağrılar sık tekrar etmeye başladıysa, 3 aydan uzun süreli kronik bir boyun ağrısı varsa nedeni araştırılmalıdır" diye konuştu.

"PANDEMİYLE BOYUN AĞRISINDA CİDDİ YAŞ DÜŞÜŞÜ OLDU"

Karşılarına en sık çıkan boyun ağrısı sebebinin kas ve yumuşak doku zedelenmeleri olduğunun altını çizen Güçlü, "Pandemi nedeniyle evden çalışma, uzaktan eğitimle bilgisayar ve tablet kullanımının ardından ağrı şikayetleri arttı. Kişilerde duruş bozuklukları oluştu, egzersiz azlığı nedeniyle kas bölgesi zayıfladı. Baş boyun ağrısı şikayetlerinde de ciddi yaş düşüşü oldu. Daha önce kireçlenme ve boyun fıtıklarını daha ileri yaşlarda görüyorduk, artık daha genç çocuk grubunda da şikayetlere sebep olmaya başladı" dedi.

"YANLIŞ POZİSYONDA TEKNOLOJİK CİHAZ KULLANMA"

Teknolojik cihazların hayata daha fazla girmesi yanında bu cihazları yanlış pozisyonlarda kullanımın baş boyun ağrılarının artmasına neden olduğunu ifade eden Güçlü, "Boynu eğerek, aşağı bakar şekilde telefon tablet kullanmak boyun ağrısı şikayetlerinin artmasına neden oldu. Pandemiden önce ekran başında geçirdiğimiz zaman azken, gelip geçici boyun ağrıları mevcutken, şimdi daha kronik ağrılar, duruş bozukluklarıyla birlikte, şikayetler artı hem de süresi uzadı. Sürekli masa başındaysak, sandalye boyunu masa düzenini uygun hale getirmeliyiz. Öne çok fazla eğilmeyecek, çok yukarı başımızı kaldırmayacak şekilde, karşıya dik bakacak şekilde ayarlamalıyız. Uzun süreli tablet yada telefon kullanımı gerekiyorsa bunda da başımızı cihaza doğru eğerek değil, cihazı göz hizamıza getirerek kullanmak önemli. Bu durumda boynumuza ve o bölgedeki yapılara binen yük daha az oluyor. Normalde karşıya bakarken boyun bölgesine yüklenen yük 6 kilogramken, tam eğilme pozisyonunda boyna binen yük 20 kilogramın üzerine çıkıyor. Bu da o bölgedeki kasların, yumuşak dokuların, eklemlerin kemiklerin taşıdığı yükü arttırdığı için zedelenme oranını arttırıyor" diye konuştu.

"İKİ TÜR BOYUN AĞRISI"

Boyun ağrılarının akut yada kronik olarak değerlendirilebileceğini dile getiren Güçlü, "Akut ağrılar, 4 haftadan daha kısa süreli, basit yöntemlerle sıcak su, kas gevşetici, istirahatle rahatlayan ağrılardır. Ama akut ağrılar çok sık tekrarlarsa, boyun ağrısı 3 aydan uzun süreli varsa, geceleri ağrıma, sabah oluşan ağrı, boyun ağrısı baş ağrısına neden oluyorsa, ellerde uyuşmaya neden oluyorsa, altta yatan bir fıtık romatizmal bir hastalık olabilir. Bir hekim kontrolüne gidilmelidir" dedi.

"TEDAVİLER"

Güçlü, boyun ağrısı şikayetiyle gelen hastayı iyi şekilde dinlediklerini, ağrının sebebini bulup buna göre tedavi uyguladıklarını, uzun süreli boyun ağrılarında ise fizik tedavi, kuru iğne, tetik nokta, akupunktur gibi uygulamaları yaptıklarını sözlerine ekledi.

