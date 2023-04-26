Aşerme Ne Zaman Başlar? Hamilelikte Aşerme Kaçıncı Haftada Başlar Ve Biter?

"Aşerme ne zaman başlar?", hamilelik dönemiyle ilişkili olan bu kavramın ifade ettiği anlamın açıklanmasıyla beraber yanıtlanabilen bir sorudur. Bu kapsamda "Hamilelikte aşerme ne zaman başlar ve biter?" diyenler için yol gösterici nitelikte olan ve bilimsel araştırmalarla desteklenen bilgiler sunulabilir. Ayrıca "Gebelikte aşerme ne zaman olur?" sorusu, her bir anne adayının kendine özgü olan hamilelik dönemi göz önünde bulundurularak yanıtlanmalıdır.

Aşerme Ne Zaman Başlar?

Gün içerisinde farklı zaman dilimlerinde görülebilen aşerme, hamileliğin farklı dönemlerinde ortaya çıkabilir. Bu nedenle anne adaylarının yaygın olarak "Gebelikte aşerme ne zaman olur?" sorusuna yanıt aradığı görülür. Ancak aşermenin başladığı dönemden önce bu kavramın ne anlama geldiği açıklanmalıdır. Çünkü aşerme durumu, farklı yiyeceklere karşı oluşabilir. Temelde aşerme, herhangi bir anne adayının gebelik döneminde belli başlı yiyecekleri fazlasıyla arzulayarak tüketmek istemesi olarak tanımlanır. Bununla birlikte aşerme durumunun hamile kadınların %70'inde görüldüğü söylenebilir. Yapılan bilimsel araştırmalarda aşermenin başladığı dönemin ise hamileliğin 2. ve 3. ayları arasına denk geldiği saptanmıştır.

Hamilelikte Aşerme Ne Zaman Başlar ve Biter?

Bir anne adayının herhangi bir yiyeceği canının çekmesi ve bu yiyeceği en kısa sürede tüketmek için fazlasıyla istek duyması doğaldır. Çünkü aşerme durumu, günün herhangi bir vaktinde sevilen ya da normalde sıklıkla tüketilmeyen bir yiyeceğe karşı oluşabilir. Genellikle gebeliğin 6. haftasından itibaren aşermenin arttığı söylenir. Özellikle gebeliğin 7. haftasında anne adaylarının farklı yiyecekleri aşermeleri olmaları olağandır. Ancak aşerme, hamileliğin ilk haftalarında ya da son dönemlerinde de başlayabilir.

Aşerme, gebeliğin 3. ayında artarak devam edebilir. Bir anne adayı gebeliğin 4. ayına ulaştığında ise aşermenin genelde azaldığı görülür. Dolayısıyla bu durumun ne zaman başlayıp biteceğinin kişiye göre değişiklik gösterdiği hatırlatılmalıdır. Yani hamilelik boyunca tüketmek için çok fazla istek duyulan yiyecekler gibi aşermenin başladığı ve bittiği dönem de kişiye özgüdür.