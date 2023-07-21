Aşırı sıcaklardan etkilenmemek için alınacak önlemler! Gün içerisinde mutlaka...

Mevsim geçişlerinde ve aşırı sıcak havalarda bedenimiz de değişime uyum sağlamaya çalışıyor. Ani değişen hava şartları birçok problemin açığa çıkmasına neden olabileceğini belirtenKardiyoloji Uzmanı, Uzm. Dr. Yunus Turgay Erten, "Sıcak havaların yol açtığı terleme ve derinin sıcaklığı vücuda eşit dağıtma çabası yani vücut içi ısıyı dışarıdaki ısıyla dengelemeye çalışması kalp hızını arttırıyor ve kan basıncını düşürüyor. Aşırı sıcaklarda vücut ısısının artışı sıvı kaybını da beraberinde getiriyor. Yaz mevsiminin getirdiği sıcak hava özellikle 50 yaş üzeri, aşırı kilo olan bireylerle kalp hastalığı bulunan kişiler için oldukça sıkıntılı bir süreç olabiliyor. Ayrıca bilinen bir kalp hastalığı olan kişilerde belirtilerin kötüleşmesine neden olabiliyor." dedi.



Su tüketimini arttırın

Aşırı sıcaklarla baş etmek için öncelikle su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Erten, "Artan sıcaklarla birlikte havadaki nem oranının arttığını, bunun sonucunda da su ve mineral kaybının meydana gelebilir. Bu yüzden bol su tüketimi çok önemlidir. Özellikle aşırı terleme veya kilo sorunu yaşayan kişilerde terlemeyle birlikte vücutta kaybolan sıvı, kan akışkanlığında azalmaya ve koyulaşmaya neden olur. Sıcak ortamda, kendini soğutmak amacıyla kan cilde hücum ederken kan basıncı düşebilir veya yükselebilir. Bu da kalbin aşırı çalışmasına, beklenmedik kalp krizlerine, ritim bozukluklarına, ani oluşan ve hastaneye yatmayı gerektirecek kalp yetersizliklerine yol açabilir" dedi.