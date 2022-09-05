Asla beyaz sirke kullanarak temizlememeniz gereken 5 yer!

Beyaz sirkeyi bu kadar etkili bir temizlik malzemesi yapan şey aslında asiditesidir. Birikmiş sabun köpüğünden kire ve hatta yağ kalıntılarını çözmeye yardımcı olabilir. Uzmanlar "malzemelere zarar verebileceği" konusunda uyarmasına karşın aslında oldukça çevre dostu bir üründür.
BEYAZ SİRKEYİ DİKKATLİ KULLANIN
Beyaz sirke özellikle mutfağı ve banyoyu temizlemede oldukça etkili bir malzeme olarak kullanılıyor. Bunun nedeni ise içerdiği asittir ve lekeleri, kiri yok etmede oldukça etkilidir.
Lekerin tamamını çıkarmada etkili olmasına rağmen özellikle mutfakta bulunan diğer malzemelere zarar verme riski bulunmaktadır. İşte beyaz sirkeyi kullanmadan kesinlikle kaçınmanız gereken alanlar ve onun yerine kullanabileceğiniz ürünlere dair ipuçları…
TEZGAH
Özellikle taş tezgahlar oldukça dekoratif ve kullanımı pratik alanlardır. Ancak kesinlikle üzerinde beyaz sirke kullanılmamalıdır. Çünkü bu alanları beyaz sirke ile temizlemek partlaklığını yitirmesine ve dolgu macununda kalıcı hasar oluşmasına neden olabilir.
Beyaz sirke ile temizlenen tezgahlar parlaklıklarını yavaş yavaş kaybetmeye başlayabilir. Bu nedenle kesinlikle kullanılmamalıdır. Ek olarak çok amaçlı alan temizleyicilerini de tezgahınızda kullanmadan önce mutlaka içerisinde sirke olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Çünkü bu ürünlerin de aşırı kullanımı parlaklığın yavaşça solmasına neden olabilir.
Bunun yerine ılık su ve bulaşık deterjanı ile tezgahı temizlemek lekeleri çıkarmak için ideal bir yöntemdir.
BULAŞIK MAKİNESİ
Bulaşık makinesinde oluşan su lekelerini gidermede etkisi yeterli olmayan beyaz sirke kullanımından kaçınılması önerilmektedir. Aslında beyaz sirke kullanmak makinenizideki küçük kauçuk kısımların erimesine ve dolgu macunlarının zamanla bozulmasına yol açmaktadır.
Birçok kişi bulaşık makinesini temizlemek için beyaz sirke kullanımını doğru buluyor ancak aslında bulaşık makinesini temizlemede çok az etkisi bulunuyor. Ek olarak beyaz sirke makinenizin borularına ve lastik parçalarına da zarar verebiliyor.
Onun yerine bulaşık makinesini temizlemek için özel formüle edilmiş temizleyicileri kullanmanız önerilmektedir. Bu ürünler hem makinenize zarar vermez hem de daha etkili sonuçlar almanızı sağlar.
ELEKTRONİK ÜRÜNLERİN EKRANLARI
Elektrik ve su kesinlikle karışmaması gereken iki maddedir. Bu nedenle elektronik aksamlar çok dikkatli temizlenmelidir. Sirke, pencerelerin temizliğinde oldukça etkili bir ürün olarak kullanılabilir ancak durum elektronik ekranlar olduğunca çok farklıdır.
Beyaz sirke ile temizlenirse bilgisayarınızın, tabletinizin, akıllı telefonunuzun veya TV'nizin ekranı zarar görebilir.
Beyaz sirke oluşan izleri ve çizgileri gidermek için harika bir ürün olabilir ancak parlamayı önleyici özelliği nedeniyle zarar verebilir. Hatta dokunmatik ekranları daha az duyarlı hale getirebileceğinden kesinlikle kullanımından kaçınılmalıdır.
Bunun yerine ekranlardaki lekeleri çıkarmak için yumuşak bir sünger ya da suyla ıslatılan hafif nemli bir bez kullanabilirsiniz. Çıkmayan lekeler için ise ekran temizleyici ürünlerden destek alabilirsiniz.
AHŞAP VE TAŞ DÖŞEMELER
Özellike parke ve taş döşemeler ne kadar güzel gözüküyor olsa da beyaz sirke kullanımı için uygun değildir. Sirkeyi suyla seyreltseniz bile zemindeki cilanın çözülmesine, mat ve bulanık, hatta çizilmiş bir görüntü yaratabileceğinizden kesinlikle kaçınılmalıdır.
Sirkeyi balmumu veya taş yüzeylerde tekrar tekrar kullanmak, cilanın yıpranmasına neden olabilir. Hatta döşemelerde oluşan hasarların sirke kaynaklı olduğu belirlenirse üreticiler bile bu konuda garanti vermeyebilir.
Bu nedenle özellikle ahşap veya taş zeminler için üretilmiş temizleyicileri seçmek daha doğru olacaktır, çünkü bu ürünler hem yerleri temizler hem de ilk günkü görüntülerini korumalarına yardımcı olur.
AYNALAR
İnternette bu konuda birçok öneri olmasına rağmen, aynaları temizlemek için sirke veya limon suyu gibi asitli şeyler kesinlikle kullanılmamalıdır.
Bunun nedeni ise beyaz sirkenin ince kaplamanın arkasına sızabiliyor olması ve her aynaya parlaklığını veren gümüş maddenin aşınmasına neden olabilmesidir.