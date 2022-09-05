Asla beyaz sirke kullanarak temizlememeniz gereken 5 yer!

Beyaz sirkeyi bu kadar etkili bir temizlik malzemesi yapan şey aslında asiditesidir. Birikmiş sabun köpüğünden kire ve hatta yağ kalıntılarını çözmeye yardımcı olabilir. Uzmanlar "malzemelere zarar verebileceği" konusunda uyarmasına karşın aslında oldukça çevre dostu bir üründür.

BEYAZ SİRKEYİ DİKKATLİ KULLANIN

Beyaz sirke özellikle mutfağı ve banyoyu temizlemede oldukça etkili bir malzeme olarak kullanılıyor. Bunun nedeni ise içerdiği asittir ve lekeleri, kiri yok etmede oldukça etkilidir.