Asla bulaşık makinesinde yıkamamanız gerekenler! Bakteri yuvasına dönüyor…

Bu mutfak malzemelerini bulaşık makinesine koymak onları kullanılmaz hale getirebileceği gibi mikrop yuvasına da dönüştürebilir…

Bulaşık makinesi, hassas aile yadigârlarınız için tehlikeli bir yer olabilir. Kırılgan porselenler veya fincanlar, yıkama sırasında diğer plakalara çarparak kolayca parçalanabilir veya başka şekilde hasar görebilir. Bulaşık makinesi aynı zamanda porselen üzerindeki her türlü işlemeyi bozabilir veya deseni silebilir ve açık renginin solmasına neden olabilir.

DÖKME DEMİR TENCERE VE TAVALAR

Dökme demir, uzun yıllar dayanabilen en güvenilir tencere malzemelerinden biri olması ününe sahiptir. Ne yazık ki bu, bulaşık makinenize koymamanız gereken başka bir öğedir çünkü yıkama döngüsünün sertliği bu değerli tencere ve tavalara zarar verebilir.

Seçtiğiniz yıkama programına bağlı olarak, dökme demirin yapışmaz yüzeyi bulaşık makinesine konulduğunda solabilir. Bu koruyucu tabaka, yiyeceklerin pişirme kabına yapışmasını engellediği gibi paslanmasını da engellediği için önemlidir. Elde yıkamak için zaman ayırarak dökme demirinizi uzun yıllar en iyi durumda tutabilirsiniz.