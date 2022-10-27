Asla dondurucuda saklamamanız gereken yiyecekler!

Yemeklerin tadını zenginleştiren baharatlar dondurulmamalıdır. Biber, karanfil, sarımsak ve benzeri otların dondurucuya girdikten sonra daha acı bir tadı olur. Yoğun aromasını ve tatlarını da adeta kaybederler.

EKMEK

Ekmek soğuk ortamda daha hızlı kurur. Soğuk alanlar ekmeğin bayatlamasına, sertleşmesine ve tadını kaybetmesine neden olur. Fakat hazır bir sandviçten bahsediyorsanız, tabii ki buzdolabında durmalıdır.

TAHILLAR

Tahılları taze kalması için buzdolabına koymanıza gerek yok! Soğuk ve nemli ortam tahılın daha az gevrek olmasına sebep olur ve tahıl kıtırtısını kaybeder.