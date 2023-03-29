Aslan Hangi Element? Aslan Burcu Hangi Element Grubunda Yer Alıyor?

Aslan hangi element sorusu bu burçla ilgilenen kişiler için önemlidir. Çünkü burçların özellikleri dahil olduğu element grubundan gelmektedir. Bu yüzden Aslan burcu hangi element grubunda sorusu cevaplanması gerekenlerin başında gelir. Eğer siz de özelliklerini bilmek istiyorsanız Aslan burcu elementi araştırmanız gereken bir konudur. Sizler için bu araştırmayı yaptık. İçeriğimizin devamında Aslan hangi element, grup sorularının cevaplarına ayrıntılarıyla bulabilirsiniz.

Aslan Burcu

Aslan burcu Zodyak'ın 12 burcundan beşinci burçtur. Aslan burcunun döngüsü ise her yılın 23 Temmuz – 22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşir. Yani bu tarihler arasında doğan herkes Aslan burcu olur. Yönetici gezegeni Güneş olup uğurlu günleri Pazar olarak bilinmektedir. Olumlu özellikleri genel olarak cesur, kibar, cömert, sadık, koruyucu, dobra, eğlenceli olmakla beraber olumsuz özellikleri ise küstah, müsrif, özensiz, taş kalpli, kıskanç, saldırgan olmalarıdır. Tabi bunlar kişiden kişiye değişkenlik göstermektedir. Bunun sebebi ise yükselen burçlardan kaynaklanmaktadır. Burçlar üç farklı niteliğe göre gruplanır: kardinal (öncü), değişken ve sabit burçlar. Aslan burcu dört sabit burçtan biridir; diğer dört sabit burç ise Boğa, Akrep ve Kova'dır. Bu burçların özelliği ise her mevsimin ortasına denk geliyor oluşlarıdır. Bu burçlar dengeleyici burçlar olup kendilerine bir amaç belirler ve akabinde ise bu amaç için çabalamaya başlarlar. Öncü burçların ileri sürdüğü heyecanlı fikirleri alır, bunları somut bir şeye dönüştürürler. En sevdiği şeyler kameralar, şarkı söylemek, yakınlık kurmak, iltifat, güzel kıyafetler, tiyatro, pahalı şeyler, tatillerdir. Nefret ettiği şeyler ise görmezden gelinmek, yavan yemekler, yalnız kalmak, vedalar, kral-kraliçe muamelesi görmemektir. Güçlü yanları yaratıcı, tutkulu, cömert, cana yakın, neşeli, esprili olmaları ile birlikte zayıf yanları ise küstah, inatçı, benmerkezci, tembel, katı olmalarıdır.

Aslan Burcu Hangi Element?

Aslan burcunun elementi ateştir. Ateş elementiyle yönetilen üç burçtan biri olup kalan ikisi ise Koç ve Yay burcudur. Aslan burcu Zodyak'ın ikinci ateş burcudur. Bu yüzden Aslan burcunun bir kıvılcımın sıcaklığını diğer herkesin hissedebileceği büyük bir yangına dönüştürebilir. Doğuştan sanatçı ve lider ruhlu olan çoğu Aslan burcu, gezegen döngüsünün etkisi altına girdiğinde pek çok kişi sahne ışıklarını üzerinde hissetme arzusu ile dolup taşar. Bunun yanı sıra insanların damarına basar, fazla talepkâr olup etrafındaki insanlara patronluk taslayabileceği için insanları çıldırtan kişilere dönüşebilir.

Ateş elementine mensup olan Aslan burcu sıcak kanlıdır ve hayat dolu olup her zaman gülmeye ve güzel, kaliteli zaman geçirmeye dikkat eder. Çünkü bilir ki yaşadığı hayat bir tanedir ve zamanı geriye almak mümkün değildir. Bu yüzden anın tadını çıkarmasını iyi bilir. Doğru kullandığı zaman, çözülmesi imkansız gibi gelen problemleri bile çözebilecek bir zeka barındıran Aslan burcu, pek çok karmaşık durumun altından pratik zekası ile kolaylıkla kalkabilir. Güneş egoyu ve maskülen enerjiyi temsil eder. Aslanlar da evrenimizin merkezinde duran Güneş tarafından yönetildiği içib öz farkındalık arayışı içinde olup egoları da devamlı büyür. İhtiyaç duydukları her şeyi kolayca farkına varıp isteyebilirler. Çünkü arzularının ve kişiliklerinin farkındadırlar. Bunun yanı sıra kendilerini ne kadar düşünüyorlarsa bir o kadar da kolayca başka insanların ihtiyaçlarını görmezden gelebilirler. Çünkü Aslan burcu kazanımlarına ve diğer insanların bu kazanımları nasıl gördüğüne yada diğer insanların istek ve ihtiyaçlarına çok fazla kafasına takarsa kolay lokma haline gelir, çabucak alaşağı edilebilir.

Dışavurumcu ve şaşaalı bir enerjiye sahip olan Aslan burcu, bizi en çok istediğimiz projelerimiz ve sevdiklerimiz konusunda koruyucu kılar. Yüreğimiz tarafından yönetilmemizi sağlar. Aslan burcu gezegen geçişi sırasında arzularımızın şaşaasına teslim olur, dışavurumcu hale gelebiliriz. Aslan enerjisi etrafımızdaki insanları hor görmemize, bir gruptaki her bireyin değerli olduğunu unutmamıza sebep olabilir. Yine de Aslan sezgilerini güçlü bir liderliğe sevk edebilir ve herkesin gün ışığından nasiplenmesine izin verebiliriz. Doğru kullanıldığında Aslan enerjisi diğer insanları uyandırır, canlandırır ve güçlendirir.