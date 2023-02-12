"Asrın felaketi"nin merkez üssü Elbistan'da yaralar sarılıyor

İçişleri Bakanlığınca depremin ardından Elbistan'da koordinasyona destek sağlamak üzere görevlendirilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, felaketin ardından tam bir seferberlik ve dayanışma ruhuyla harekete geçildiğini ve vatandaşların yaralarını sarmak için mücadele verdiklerini bildirdi.

Bölgede ilk olarak depremzede vatandaşlar için barınma, giyinme ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçtiklerini belirten Dağlı, "Depremzede vatandaşlarımız için sıcak bir ortamda barınmalarını temin etmek ve gıdadan giyime tüm acil ihtiyaçlarını karşılamak için kurumlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruşlarımız ve siz yüreği güzel hemşehrilerimizin destekleriyle Valiliğimiz koordinasyonunda Kahramanmaraş ve Elbistan ilçesine, 359 tır ile çeşitli gıda ve giyim malzemesinin yanında son iki günde 1672 ton odun, 201 ton kömür, 2 bin 943 soba, 3 bin 227 elektrikli ısıtıcı, 51 konteyner, 39 çadır ve 7 seyyar tuvalet ulaştırıldı." ifadelerini kullandı.

Vali Dağlı, deprem sonrası yaşanan birlik ve beraberliğe destek olan herkese teşekkür etti.