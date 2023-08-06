Asya kaplan sivrisineği tehlikesi! Bu şehirler tehdit altında...

Bu türlerden halk arasında Asya kaplan sivrisineği olarak bilinen "Aedes Albopictus"un yayılımının dikkat çekici olduğunu bildiren Şimşek, Uzak Asya kökenli bu türün yaklaşık 10 yıl önce Yunanistan'dan Marmara'ya girdiğinin bilindiğini ifade etti.

Türkiye'de yaygın diğer sivrisinek türlerine göre daha ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilen türün çok hızlı yayıldığını kaydeden Şimşek, yerel yönetimlerin uyguladığı sivrisinekle mücadele yöntemlerine dirençli bir türle karşı karşıya olduklarına işaret etti.

Bu türün en son güneyde Muğla kıyılarında görüldüğünü belirten Şimşek, Asya kaplan sivrisineğinin diğer türler gibi dere kenarları ve bataklıkların aksine bahçe ve sokaklarda, saksı ve ambalajlardaki su birikintilerinin içinde dahi kolayca üreyebildiğini ifade etti.

Şimşek, şöyle devam etti:

"Albopictus, insanların hatalarını kullanarak çok yoğun bir şekilde bütün şehirlerimize yayılıyor. Düşünün 10 yıl önce Edirne'den giren hayvan şu an Muğla'ya kadar gelmiş durumda. İç bölgelere henüz girmedi. Afyon, Denizli buralarda kaydımız yok ama hızla yayılıyor. Bunlar oldukça yayılımcı bir tür. Yumurtalarını taşıyabiliyorlar. Mesela Avrupa'da başka türler var onlar neden buraya gelmiyorlar? Diyelim Çin'de yumurtladı. Çeşitli ticari bitkilerle Avrupa'ya geçtiğinde Avrupa'da yumurtasını açabiliyor. Bunu görüyoruz ve bu da bizi çok endişelendiriyor çünkü bu hayvan diğer sivrisinekler gibi değil, mücadelesi çok zor."