Avokado Nasıl Saklanır? Avokado Buzluğa Nasıl Konur, Ne Kadar Süre Muhafaza Edilir?

Avokadoyu saklamanın farklı birçok yolu bulunur. Bu yollar avokadonun durumuna göre de değişmektedir. Örneğin ham avokado ile yarısı yenilmiş avokadonun saklanma süresi ve koşulları farklıdır. Buzluğa konulabilen, püre haline getirilebilen avokado hakkında yanıtı merak edilen sorular arasında yer alan "avokado nasıl saklanır, buzluğa nasıl konur, püresi dolapta nasıl ve kaç gün saklanır?" sorularının yanıtlarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Avokado Nasıl Saklanır?

Avokadoların durumlarına göre; ham, olgun, doğranmış gibi, farklı saklama şekilleri bulunur. Bunlar şu şekildedir:

Ham: Henüz olgunlaşmamış olan avokadoları oda sıcaklığında saklayabilirsiniz. Hızlı olgunlaşmasını istiyorsanız oda sıcaklığında bir elma poşetine koyabilirsiniz. Ancak hızlı olgunlaşmasın diyorsanız da buzdolabında uzun süre saklayabilirsiniz.

Olgun: Avokadoları aldığınız zaman eğer olgunsa yapmanız gereken en iyi şey olgun avokadoları kısa süre içerisinde tüketmek. Fazla aldıysanız ve yenmeyenleri saklamanız gerekiyorsa bütün halde buzdolabında saklayabilirsiniz. Ancak avokadolar çok soğuğa dayanıklı olmadıklarından buzdolabında uzun süre bekletilmememelidir.

Kesilmiş Avokado: Kesilmiş avokadoyu saklamak için birden fazla yol bulunur.

Kesip yarısını tükettiğiniz avokadonun çekirdekli olan kısmını saklamalısınız. Çekirdekli kısmı saklamak için ise açıkta kalan avokado kısımlarına limon sürmeli ve sonrasında bir streç film ile hava almayacak şekilde sarmalısınız.

Avokadonun yarısını tüketip yarısını saklamak için bir yöntem daha bulunur. Bu yöntem şöyledir; kalan avokado boyutunda bir saklama kabını su ile doldurun. Avokadonun çekirdekli kısmı aşağı bakacak şekilde suyun içine bırakın. bu şekilde avokadolar kararmadan 3 gün dayanabilir.

Avokado Buzluğa Nasıl Konur?

Avokadoyu buzlukta saklayabilmek için öncelikle avokadonun püre haline getirilmesi gerekir. Bunun için avokadoyu ikiye böldükten sonra çekirdeği çıkarın sonra kaşık yardımıyla içini boşaltın ve çatal yardımıyla ezin. Avokado püresine limon suyu ekleyin ve karıştırın. Hava almayacak şekilde kapağı kapatın. Bu yöntem sayesinde avokado püresini buzlukta 3- 4 ay süre muhafaza edebilirsiniz.