Ayakkabı vurmalarını bitiren yöntem! Ayakkabıyı giymeden önce bunu yaparsanız bu durumu hiçbir şekilde yaşamayacaksınız...

Rahatsız edici ve göze hoş görünmeyen kabarcıklar, genellikle sürtünme , yanma veya travma sonucunda cilt yüzeyinin altında sıvı biriktiğinde meydana gelir . Ne yazık ki bu yaraların ayağınızda oluşması uzun sürmüyor: Sadece bir kez yanlış ayakkabı giyin, bunun sonucunda ağrılı ve aksayan bir yürüyüş yaşayabilirsiniz. Ancak bu, acı çekmeniz gerektiği anlamına gelmez, çünkü uzmanlar rahatlamanın birkaç yolu olduğunu söylüyor. Ayak hastalıkları uzmanlarının ve ortopedi cerrahlarının, kabarcıklarınız varsa ayakkabılarınızı daha rahat hale getirmek için önerdiği yedi ipucunu öğrenmek için okumaya devam edin.

AYAKLARINIZI YIKAYARAK TEDAVİ EDİN

Ayak hastalıkları uzmanı olan Margaret Trevillion, su toplamasına karşın evde yapılabilecek en iyi tedavilerden birinin ayakları tuzlu su ayak banyosuna batırmak olduğunu söylüyor. Bir daha ayakkabı giydiğinizde ise vuruk acısını yaşamamak için antiseptik ve steril bir pansuman uygulamanız önerilir.

Uzman, bir vuruk oluşursa, onu enfeksiyona açacağı için patlatmayın" diye tavsiye ediyor. "Koparmayın veya çekmeyin, doğal olarak iyileşmesine ve derinin kendi kendine düşmesine izin verin."

Ayak hastalıkları uzmanı, enfeksiyon belirtilerinin ısı, şişlik, aşırı ağrı ve koku içerdiğini belirtiyor. Bu semptomlardan herhangi birini fark ederseniz, profesyonel ayak bakımı tedavisi ve antibiyotikler için bir doktora görünmeniz önerilir.