Ayakkabı vurmalarını bitiren yöntem! Ayakkabıyı giymeden önce bunu yaparsanız bu durumu hiçbir şekilde yaşamayacaksınız...

Bu yazıda ayak hastalıkları uzmanlarının ve ortopedi cerrahlarının ayakkabı vurmalarına karşı önerilerini derledik.
Rahatsız edici ve göze hoş görünmeyen kabarcıklar, genellikle sürtünme , yanma veya travma sonucunda cilt yüzeyinin altında sıvı biriktiğinde meydana gelir . Ne yazık ki bu yaraların ayağınızda oluşması uzun sürmüyor: Sadece bir kez yanlış ayakkabı giyin, bunun sonucunda ağrılı ve aksayan bir yürüyüş yaşayabilirsiniz. Ancak bu, acı çekmeniz gerektiği anlamına gelmez, çünkü uzmanlar rahatlamanın birkaç yolu olduğunu söylüyor. Ayak hastalıkları uzmanlarının ve ortopedi cerrahlarının, kabarcıklarınız varsa ayakkabılarınızı daha rahat hale getirmek için önerdiği yedi ipucunu öğrenmek için okumaya devam edin.
AYAKLARINIZI YIKAYARAK TEDAVİ EDİN
Ayak hastalıkları uzmanı olan Margaret Trevillion, su toplamasına karşın evde yapılabilecek en iyi tedavilerden birinin ayakları tuzlu su ayak banyosuna batırmak olduğunu söylüyor. Bir daha ayakkabı giydiğinizde ise vuruk acısını yaşamamak için antiseptik ve steril bir pansuman uygulamanız önerilir.
Uzman, bir vuruk oluşursa, onu enfeksiyona açacağı için patlatmayın" diye tavsiye ediyor. "Koparmayın veya çekmeyin, doğal olarak iyileşmesine ve derinin kendi kendine düşmesine izin verin."
Ayak hastalıkları uzmanı, enfeksiyon belirtilerinin ısı, şişlik, aşırı ağrı ve koku içerdiğini belirtiyor. Bu semptomlardan herhangi birini fark ederseniz, profesyonel ayak bakımı tedavisi ve antibiyotikler için bir doktora görünmeniz önerilir.
DOĞRU AYAKKABIYI SEÇİN
Ortopedi cerrahı LS Wang, ayaklarınızda su toplaması varsa, doğru ayakkabıyı seçmenin rahat hissetmenizde önemli bir fark yaratabilir. Anahtar, yaralanmayı tahriş etmeyecek kadar geniş, ancak sürtünmeyi ve yenisine neden olmayı önleyecek kadar sabit uygun bir çift bulmaktır.
"Aşırı dar ayakkabılar sürtünmeye neden olarak su toplamasına neden olabilir. Geniş ayakkabılar da benzer sorunlara neden olabilir. Doğru ayakkabıları seçmek, su toplamalarını ve ayaklarını korumaya yardımcı olarak mevcut koşulların kötüleşmesini önleyebilir" diye açıklıyor. Ortopedi cerrahı Mauricio Garcia, ilk rahatsızlık belirtileri gördüğünüzde ayakkabılarınızı değiştirmeniz gerektiği konusunda uzman ile hemfikir.
ÖZEL TABANLIK KULLANIN
Bir vuruk yarasını iyileşirken, daha fazla hasara neden olmaktan kaçınmak önemlidir. Cerrah Wang, özel tabanlıkların devreye girdiği yer burasıdır, diyor.
"Özel olarak tasarlanmış tabanlık kullanmak ayaklarınıza ekstra rahatlık ve koruma sağlayabilir. Bunun nedeni, tabanlıkların yalnızca ek yastıklama sağlamakla kalmayıp aynı zamanda basıncı ayağınız boyunca daha eşit bir şekilde dağıtmasına da yardımcı olabilmesidir. Basıncı dağıtmak kabarcıkların oluşma olasılığını azaltabilir" diye açıklıyor.
ÇORAPLARI İKİYE KATLAYIN
"Çoraplarınızı çift kat kullanmak yalnızca ek yastıklama ve koruma sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ekstra katman nemi uzaklaştırmaya ve sürtünmeyi azaltmaya da yardımcı olur. Çift kat çorap giyecekseniz, ayakkabınızda çoraplarınız için yeterli alan olduğundan emin olun. İsteyeceğiniz son şey, birdenbire çok sıkı olan ve su toplayan bölgeye baskı uygulayan ve sürtünen ayakkabılardır" diyor Garcia.
KORUYUCU ÜRÜNLER UYGULAYIN
Ağrılı bir enfeksiyondan veya daha fazla hasardan kaçınmak için kabarcıklı bölgeyi temizlemek ve korumak önemlidir. Garcia, "Vurukları iç duvarlardan veya ayakkabının sürtünme oluşturan parçalarından korumak için pek çok seçenek vardır. Jel yara bantları yeterli bir bariyer sağlamak için vuruğu çevreleyen cilde yapışır" diyor.
Su toplamanız büyük ölçüde iyileştikten sonra, cildiniz ile ayakkabılarınız arasında koruyucu bir bariyer sağlamaya yardımcı olabileceğini söylediği "kremler veya balsamlar" gibi sürtünme önleyici ürünler kullanmanız da önerilir.
VURMALARI ÖNLEMEK İÇİN
Ayakkabı vurmalarını önlemek için bazı yöntemler vardır. İşte deneyebileceğiniz bazı adımlar:
Doğru ayakkabıyı seçin: Ayakkabılarınızın doğru boyutta ve uygun şekilde olduğundan emin olun. Ayak numaranıza uygun olmayan ayakkabılar, ayak parmaklarınızın sürtünmesine neden olabilir. Ayakkabıyı denemeden önce mutlaka ölçün ve rahat hissettiğinizden emin olun.
Ayakkabıları yavaş yavaş kullanmaya başlayın: Yeni bir çift ayakkabı aldıysanız, onları hemen uzun süreli kullanıma başlamak yerine kademeli olarak giymeye başlayın. Ayaklarınızın ayakkabılara alışması için kısa süreli kullanımlarla başlayın ve zamanla süreyi artırın.
Ayakkabı içine uygun yastıklama malzemeleri ekleyin: Ayak parmaklarınızın sürtündüğü noktalara baskıyı azaltacak malzemeleri ekleyebilirsiniz. Bu, sürtünmeyi azaltarak ayakkabı vurmalarını önleyebilir.
Ayaklarınızı koruyan ürünler kullanın: Ayakkabı vurmalarını önlemek için ayaklarınızı korumak için tasarlanmış ürünleri kullanabilirsiniz. Örneğin, ayak parmakları arasına yerleştirilebilen jel pedler veya bantlar ayak parmaklarınızın sürtünmeye maruz kalan bölgelerini koruyabilir.
Ayaklarınızı düzgün bir şekilde temizleyin ve bakım yapın: Ayaklarınızı düzenli olarak temizleyip kurulayarak nemin ve terin birikmesini önleyebilirsiniz. Ayrıca, ayaklarınızı nemlendirici kremlerle nemlendirerek cildinizi yumuşak tutabilirsiniz.
Bu yöntemleri deneyebilirsiniz, ancak ayakkabı vurması sorunu devam ediyorsa, bir ayak sağlığı uzmanına danışmanızda fayda vardır.