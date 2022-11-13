Ayakkabılarınızı bembeyaz yapacak! Bu yöntem ayakkabı temizliğinde çok etkili: 2 malzeme yetiyor...

Favori ayakkabılarınızın yeni görünmesini sağlamak için, beyaz ayakkabıların çeşitli malzemelerle nasıl temizleneceğine ilişkin bu stratejileri test ettik. Gelin neler olduğuna birlikte bir bakalım.
Beyaz kanvas ayakkabıları temizlemek ve lekesiz görünmelerini sağlamak için bu yöntemi kullanın.
MALZEMELER:
KİRLERİ KOLAYCA ÇIKARIN
Ayakkabının tüm parçalarına kolayca ulaşabilmek için bağcıkları çöz ve çıkar. Topaklanmış büyük kir veya çamur parçalarını gevşetmek için ayakkabıları dışarı çıkarın ve altlarını birbirine vurun. Ayakkabıları ovmak ve kalan gevşek kiri temizlemek için kuru bir diş fırçası veya küçük, yumuşak kıllı bir fırça kullanın. Lastik tabanları ve dilin dış kenarlarını fırçaladığınızdan emin olun.
KARBONAT VE SİRKE İLE TEMİZLEYİN
Küçük bir kapta kabartma tozu ve beyaz sirkeyi karıştırarak macun haline getirin. Diş fırçasını karışıma batırın ve macunu ayakkabının her yerine uygulayın, kiri ve lekeleri çıkarmak için hafifçe ovalayın. Karışımın ayakkabı üzerinde sertleşmesine izin verin. Tamamen kuruduğunda, daha büyük parçaları fırçalayın ve kalanını yumuşak bir bez veya kağıt havlu kullanarak silin.
KAUÇUK TABANLARI TEMİZLEYİN
Ayakkabıların beyaz tabanlarındaki çizikleri veya kir çizgilerini temizlemek için sünger silgiyi suyla ıslatın ve kauçuk tabanın her tarafını fırçalayın. Temiz bir bezi veya kağıt havluyu suyla nemlendirin ve ayakkabıları silin. Giymeden önce tamamen kurumasını bekleyin.
BEYAZ DERİ AYAKKABI NASIL TEMİZLENİR?
Beyaz deri ayakkabınıza kutudan çıktığı gibi yeni bir görünüm kazandırmak için bu adımları izleyin.
MALZEMELER: