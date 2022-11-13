Ayakkabılarınızı bembeyaz yapacak! Bu yöntem ayakkabı temizliğinde çok etkili: 2 malzeme yetiyor...

Favori ayakkabılarınızın yeni görünmesini sağlamak için, beyaz ayakkabıların çeşitli malzemelerle nasıl temizleneceğine ilişkin bu stratejileri test ettik. Gelin neler olduğuna birlikte bir bakalım.

KİRLERİ KOLAYCA ÇIKARIN

Ayakkabının tüm parçalarına kolayca ulaşabilmek için bağcıkları çöz ve çıkar. Topaklanmış büyük kir veya çamur parçalarını gevşetmek için ayakkabıları dışarı çıkarın ve altlarını birbirine vurun. Ayakkabıları ovmak ve kalan gevşek kiri temizlemek için kuru bir diş fırçası veya küçük, yumuşak kıllı bir fırça kullanın. Lastik tabanları ve dilin dış kenarlarını fırçaladığınızdan emin olun.