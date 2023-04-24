B6 vitamini vücut tarafından depolanmayan vitaminlerden biridir. Suda çözündüğü için vücuttan kısa sürede atılmaktadır. Bu yüzden günlük beslenme listesinde B6 açısından zengin olan besinlerin yer alması gerekmektedir. Bu yazımızda sizler için B6 vitamini nelerde var, B6 vitamini en çok hangi besinlerde, sebzelerde ve meyvelerde bulunur sorularına yer verdik.

B6 Vitamini Nelerde Var?

B vitamini türlerinden biri olan B6 vitamini suda eriyen bir vitamin olarak karşımıza çıkmaktadır. Her vitaminin kendine has birtakım özellikleri ve faydaları bulunmaktadır. B6 vitamininde vücut için çok fazla faydası vardır. Yorgunluk, halsizlik, anemi, görme bozuklukları, enerji düşüklüğü gibi durumların giderilmesinde etkili olmakla birlikte bağışıklık güçlendirici özelliği de vardır. Pek çok kişi B6 vitamini nelerde bulunur diye merak etmektedir. Bu vitamin daha çok hayvansal kaynaklı besinlerde bulunmaktadır. Metabolizmanın düzgün bir şekilde çalışabilmesi için B6 vitaminine ihtiyaç duyulur. Ayrıca beyin sağlığı üzerinde de çok fazla yararı vardır.

B6 Vitamini Hangi Besinlerde Bulunur?

B6 vitamini sağlık açısından vücudun ihtiyaç duyduğu vitaminlerden biridir. Metabolizmaya çok fazla katkı sağlayan bu vitamin, kırmızı kan hücrelerinin meydana gelmesinde de etkilidir. Çoğu kişi B6 vitamini neyde var diye merak etmekte ve konuyla ilgili detaylı bilgiye ulaşmayı istemektedir. B6 vitamini başta tavuk, balık, karaciğer, beyin, süt ürünleri gibi hayvansal besinler olmak üzere; bazı sebze ve meyvelerde de bol miktarda bulunmaktadır. Böbrek, karaciğer ya da sindirim problemleri yaşayan bireylerde B6 vitamini eksikliği çok sık görülmektedir. Vitamin eksiklikleri giderilmediğinde kişiyi depresyona kadar sürükleyebilmektedir. Sağlıklı bir hayat sürebilmek için vitamin eksikliğinin giderilmesi büyük önem taşımaktadır.

B6 Vitamini En Çok Hangi Meyvede ve Sebzelerde Var?

B6 vitamini içeren çok fazla besin bulunmaktadır. B6 vitamini içeren yiyeceklerin vitamin özelliğini kaybetmemesi için pişirilmemesi gerekmektedir. Ayrıca sebze ve meyvelerin kabukları soyulduğunda vitamin özelliğini kaybetmektedir. Bu yüzden bu tür besinlerin kabukları soyulmadan tüketilmesi önemlidir. Her bireyin günlük alması gereken B6 vitamini miktarı farklıdır. Genel olarak B6 vitamini açısından en zengin olan meyve ve sebzeler şunlardır: