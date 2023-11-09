Babalarını kaybetmişlerdi! Kardeşini aynı hastalıktan kurtarmak için öyle bir şey yaptı ki...

Ailesi ile konuştuğunu ifade eden Işıktaş, şöyle devam etti:

"Kız kardeşim böbreğini vereceğini söyledi. Nefes darlığı ve yürüme sorunum vardı. Ama nakil olduktan sonra yürüme performansım arttı, nefes darlığı ortadan kalktı. Hayata daha sıcak bakmaya başladım. Geleceğe yönelik endişelerimin hepsi kayboldu. Böbrek nakli olduktan sonra sosyal çevrem ve ailemle daha barışık ve konforlu bir hayatım oldu. Aldığım her nefesi kız kardeşime borçluyum. İnsan ilk etapta kendisinden organ alınacağı korkusu yaşayabiliyor. Kesinlikle korkmamaları gerekiyor. Kız kardeşim bana organ verdi, eskisi gibi normal yaşamına devam ediyor. Kardeşim ameliyattan 10 gün sonra taburcu oldu. Bir organ nakli bir hayat kurtarmaktır."

İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür de organ bağışının önemine dikkat çekerek, Türkiye'de 50 bin dolayında hastanın organ nakli beklediğini belirtti.

Organ bağışı konusunda vatandaşları bilinçlendirmeyi hedeflediklerini anlatan Ömür, şöyle konuştu:

"Avrupa'da her bir milyonda 18 insan organ naklinde bulunurken, ülkemizde bu oran bir milyonda 3'tür. Vatandaşlarımızın sağlık konusunda duyarlı olmasını istiyoruz. Kurum personelimiz Işıktaş, kardeşi tarafından verilen böbrekle yaşama tutundu. Hem kız kardeşi hem kendisi mutlu."