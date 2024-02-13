Babasından kalan "anıyı" bir antika pazarında buldu...

Yalçın da "Hanımefendi ile pazarda karşılaştık, babası tarafından yapılan güğümü görmüş, hikayesini anlattı. Hanımefendinin babası güğümleri yapar, üzerine ismini yazar, yıldızını da basarmış. 'Güğümü görünce babamı görmüş gibi oldum' dedi. Ben de satın aldım, hediye ettim." ifadelerini kullandı.