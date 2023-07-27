Babasının anlık dikkati kurtardı! Bu saç tokası çocuğu neredeyse ölüme götürüyordu…

Televizyon izleyen 2 yaşındaki kız çocuğunun nefessiz kaldığını fark eden anne ve babanın yaşadığı olay adeta örnek niteliğinde. Saç tokası yüzünden neredeyse hayatını kaybedecek olan çocuğu, babasının yaptığı bu müdahale kurtardı. Annesi yaşanan olayı, bebek ve çocuk ilk yardımı hakkında bir sosyal medya hesabına mektup yazarak aktardı.

Giriş Tarihi: 27.07.2023 11:36 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 11:41 PAYLAŞ ABONE OL

İki yaşındaki Amelia'nın annesinin, bir sosyal medya hesabına yazdığı mektubunda aktardıklarına göre; Amelia televizyon izlediği esnada boğazını tutarak ağlamaya çalıştı ancak bu sırada Amelia'nın sesi dahi çıkmadı. Ardından Amelia'nın boğulduğunu anlayan babası kızını kurtarabilmek amacıyla kürek kemiklerinin arasına, sırtına doğru kontrollü bir şekilde vurmaya başladı fakat kontrollü darbelerine rağmen Amelia'nın boğazındaki şeyin yerinden dahi oynamadığını annesi mektubunda yazdı.

Kaynak: @tinyheartseducation/INSTAGRAM Amelia'nın renk değiştirdiğini ve zor durumda olduğunu belirten annesi, babasının kızın sırtına iki kontrollü büyük darbede bulunduğunu ve boğazındaki şeyden kurtardığını dile getirdi. Boğazından çıkan şeyin saç tokası olduğunu söyleyen anne, defalarca kez kullandıkları saç tokasının buna sebep olduğunu aktardı ve Amelia'nın annesi kızlarını kurtarmada ilk yardımın önemini vurguladı.