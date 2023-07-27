Babasının anlık dikkati kurtardı! Bu saç tokası çocuğu neredeyse ölüme götürüyordu…

İki yaşındaki Amelia'nın annesinin, bir sosyal medya hesabına yazdığı mektubunda aktardıklarına göre; Amelia televizyon izlediği esnada boğazını tutarak ağlamaya çalıştı ancak bu sırada Amelia'nın sesi dahi çıkmadı. Ardından Amelia'nın boğulduğunu anlayan babası kızını kurtarabilmek amacıyla kürek kemiklerinin arasına, sırtına doğru kontrollü bir şekilde vurmaya başladı fakat kontrollü darbelerine rağmen Amelia'nın boğazındaki şeyin yerinden dahi oynamadığını annesi mektubunda yazdı.
Kaynak: @tinyheartseducation/INSTAGRAM
Amelia'nın renk değiştirdiğini ve zor durumda olduğunu belirten annesi, babasının kızın sırtına iki kontrollü büyük darbede bulunduğunu ve boğazındaki şeyden kurtardığını dile getirdi. Boğazından çıkan şeyin saç tokası olduğunu söyleyen anne, defalarca kez kullandıkları saç tokasının buna sebep olduğunu aktardı ve Amelia'nın annesi kızlarını kurtarmada ilk yardımın önemini vurguladı.
Aslında herkesin sıklıkla kullandığı zararsız bir saç tokası Amelia'nın boğulmasına sebep oldu ve babasının ilk yardımı bilmesi onun hayatını kurtaran önemli nokta haline geldi. Bu da ilk yardıma hiç beklenmedik bir anda ihtiyaç duyulabileceğinin örneklerinden sadece bir tanesi. Bu yüzden ilk yardımın önemi göz ardı edilmemeli, özellikle de anne ve babalar ilk yardım konusunda bilgilenmeli.
SOLUNUM YOLU TIKANMALARINDA NASIL MÜDAHALE ETMELİSİNİZ?
Bir miktar hava geçişinin olduğu duruma kısmi tıkanma denir. Bu durumda kişi; nefes alabilir, öksürür ve konuşabilir. İlk yardım olarak bu kişiye müdahale edilmez ve öksürmeye teşvik edilir.
Hava girişinin tamamen engellendiği duruma tam tıkanma denilir. Tam tıkanmada; kişi nefes alamaz, ten rengi morarır, konuşamaz, acı çekermiş gibi ellerini boynuna götürür. Heimlich Manevrası ilk yardım olarak yapılır.
ÇOCUKLARDA VE YETİŞKİNLERDE HEİMLİCH MANEVRASI;
EĞER ÇOCUK 1 YAŞINDAN KÜÇÜKSE;
İşe yaramaması durumunda 112'yi aramanız gerekebilir.