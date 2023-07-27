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Babasının anlık dikkati kurtardı! Bu saç tokası çocuğu neredeyse ölüme götürüyordu…

Televizyon izleyen 2 yaşındaki kız çocuğunun nefessiz kaldığını fark eden anne ve babanın yaşadığı olay adeta örnek niteliğinde. Saç tokası yüzünden neredeyse hayatını kaybedecek olan çocuğu, babasının yaptığı bu müdahale kurtardı. Annesi yaşanan olayı, bebek ve çocuk ilk yardımı hakkında bir sosyal medya hesabına mektup yazarak aktardı.

Giriş Tarihi: 27.07.2023 11:36 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 11:41
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Babasının anlık dikkati kurtardı! Bu saç tokası çocuğu neredeyse ölüme götürüyordu…

İki yaşındaki Amelia'nın annesinin, bir sosyal medya hesabına yazdığı mektubunda aktardıklarına göre; Amelia televizyon izlediği esnada boğazını tutarak ağlamaya çalıştı ancak bu sırada Amelia'nın sesi dahi çıkmadı. Ardından Amelia'nın boğulduğunu anlayan babası kızını kurtarabilmek amacıyla kürek kemiklerinin arasına, sırtına doğru kontrollü bir şekilde vurmaya başladı fakat kontrollü darbelerine rağmen Amelia'nın boğazındaki şeyin yerinden dahi oynamadığını annesi mektubunda yazdı.

Kaynak: @tinyheartseducation/INSTAGRAM

Kaynak: @tinyheartseducation/INSTAGRAM

Amelia'nın renk değiştirdiğini ve zor durumda olduğunu belirten annesi, babasının kızın sırtına iki kontrollü büyük darbede bulunduğunu ve boğazındaki şeyden kurtardığını dile getirdi. Boğazından çıkan şeyin saç tokası olduğunu söyleyen anne, defalarca kez kullandıkları saç tokasının buna sebep olduğunu aktardı ve Amelia'nın annesi kızlarını kurtarmada ilk yardımın önemini vurguladı.

Aslında herkesin sıklıkla kullandığı zararsız bir saç tokası Amelia'nın boğulmasına sebep oldu ve babasının ilk yardımı bilmesi onun hayatını kurtaran önemli nokta haline geldi. Bu da ilk yardıma hiç beklenmedik bir anda ihtiyaç duyulabileceğinin örneklerinden sadece bir tanesi. Bu yüzden ilk yardımın önemi göz ardı edilmemeli, özellikle de anne ve babalar ilk yardım konusunda bilgilenmeli.

SOLUNUM YOLU TIKANMALARINDA NASIL MÜDAHALE ETMELİSİNİZ?

Bir miktar hava geçişinin olduğu duruma kısmi tıkanma denir. Bu durumda kişi; nefes alabilir, öksürür ve konuşabilir. İlk yardım olarak bu kişiye müdahale edilmez ve öksürmeye teşvik edilir.

Hava girişinin tamamen engellendiği duruma tam tıkanma denilir. Tam tıkanmada; kişi nefes alamaz, ten rengi morarır, konuşamaz, acı çekermiş gibi ellerini boynuna götürür. Heimlich Manevrası ilk yardım olarak yapılır.

ÇOCUKLARDA VE YETİŞKİNLERDE HEİMLİCH MANEVRASI;

  • Hasta ayakta durur veya oturabilir.
  • Hastanın bilinci kontrol edilir.
  • İki kürek kemiği arasına sırtına 5-7 kez vurulur.
  • Ağız içerisinden cismin çıkıp çıkmadığı kontrol edilir.
  • Eğer cisim çıkmadıysa arkadan sarılarak gövdesi kavranır.

  • Bir el yumruk haline getirilerek başparmak çıkıntısı midenin üst kısmına, göğüs kemiğinin altına gelecek pozisyonda yerleştirilir ve yumruk yapılan el diğer el ile kavranılır.
  • Kuvvetli bir şekilde arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
  • Cisim çıkana kadar bu hareket 5-7 kez tekrarlanılır.

EĞER ÇOCUK 1 YAŞINDAN KÜÇÜKSE;

  • Bebeği elin üstüne doğru yatırıp diğer elin iç kısmıyla 5 kez sırtına vurulur.
  • 5 kez vurduktan sonra bebeği çevirip ağzının içinde cisim olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir.
  • Eğer cisim hâlâ çıkmamış ise;
  • Çocuğun karnına iki parmak ile 5 kez baskı yapılması gerekiyor, bu hamlenin çocuk cismi çıkarana kadar devam etmesi gerekiyor.

İşe yaramaması durumunda 112'yi aramanız gerekebilir.

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