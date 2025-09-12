Bacaklarını kaybetti ama hayallerinden vazgeçmedi: Hedefi 2028 paralimpiyatları!

Rize'de ikamet ettiği sırada 2003 yılında mahallede bisiklet sürerken otobüsün çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü süreçte iki bacağını da diz üstünden kaybeden Beyaz, sporla yaşama tutundu.

İlk olarak başladığı su altı dalış sporunda 2019'da Antalya'nın Kaş ilçesinde 7 ülkeden 43 sporcunun katıldığı 3. CMAS-TSSF "Kaş Başka" Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası ile TSSF Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda 1 dakika 18 saniyede 28 metreye dalarak 6. sırada yer aldı.

Daha sonra para tırmanış branşına ilgi duyan Beyaz, bu yıl ilki Muş'ta, ikincisi de Nevşehir'de gerçekleştirilen Türkiye şampiyonalarında Büyük Erkek AL1 kategorisinde Türkiye birinciliği elde etti.

Beyaz, para tırmanışta milli takım formasıyla Avrupa ve dünya şampiyonalarında katılarak dereceler elde etmeyi hedefliyor.

"MENTAL VE FİZİKSEL OLARAK ÇOK DAHA ÇEVİK HİSSEDİYORUM"

Engelli sporcu Mustafa Beyaz, geçirdiği kazanın ardından yaşadığı zor günlere, sporla tanışarak veda ettiğini söyledi.

Sporun hayatında önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Beyaz, sosyal medya hesabı için dağ yaşamını konu alan kamp videoları çektiğini, tırmanış sporuna olan ilgisinin bu şekilde geliştiğini anlattı.

Türkiye Dağcılık Federasyonunun faaliyetlerini öğrendikten sonra para tırmanışa yöneldiğini ifade eden Beyaz, şöyle konuştu:

"Ben sonradan engelli bir birey olarak hayatın her zaman yaşamaya değer olduğunu düşünüyorum. Zaten sevdiğim bir branş olduğu için bu alanda Türkiye'yi gayet güzel bir şekilde temsil edebileceğimi düşündüm. Spor insana bir amaç elde ettiriyor. Amaç olduğunda da insan kendini motive edebiliyor. Bir amacınız ve geminin de rotası yoksa savrulmaya mahkum olursunuz. Spor benim için çok önemli. Mental ve fiziksel olarak çok daha çevik hissediyorum. Herkesin içinde bir cevher vardır. Herkesin bir tutkusu olması gerekiyor."

EN BÜYÜK HEDEFİ 2028 PARALİMPİK OYUNLARI

Bu alanda ter dökmekten memnun olduğunu, Gençlik ve Spor Bakanlığınca kendilerine antrenman yapabilecekleri alan ve imkanların da sunulduğunu dile getiren Beyaz, "Aslında Türkiye Şampiyonası'ndan sonraki aşamada hedefim, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmek olacak. En büyük hayalim bu zaten." diye konuştu.