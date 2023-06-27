Bağırsakları tıkanık doğan 2 bebek hayata yeniden bağlandı!



'2 AY ARAYLA 2 AMELİYAT YAPTIK'

Ameliyatı gerçekleştiren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Fikret Ersöz, 2 ay arayla iki ameliyatın da başarılı bir şekilde gerçekleştiğini belirterek, "Hastalık, çocuğun 12 parmak bağırsak tıkanıklığı, biz buna Latince Duedonal Atrezi diyoruz. Bu hastalık 10 bin doğumda bir görülüyor. Ama biz iki ay arayla iki tane hastamızı ameliyat ettik. Birisi Elazığ'dan, diğeri Erzincan'dan geldi. Elazığ'dan gelen hastamız 34 haftalık doğmuştu. Erken doğum olduğu için onun bir de prematüre sorunu vardı. O hastamızı birinci gün ameliyat ettik. Bebeğimize mideden sonra bağırsakla başka bir çıkış yolu oluşturduk. Prematüre olduğu için hastanede uzun bir süre tuttuk. Yaklaşık 1,5 ay yattı, taburcu oldu. Şu anda da yanında olduğumuz bebeğimiz de 8 günlük. Bu bebeği biz doğduktan bir gün sonra ameliyat ettik. Erzincan'dan 112 ekiplerince bize bildirildi. Bu bebeklere anne karnında tanı konuyor. 12 parmak bağırsak tıkanıklığı ameliyat edilmezse yaşamla bağdaşmayan bir sonuç doğuyor. Allah'a şükür iki ay arayla iki tane hastamızı ameliyat ettik. Erzincan'dan gelen bebeğimizi 8'inci gününde beslemeye başladık. Dışkısını da yapıyor. Yaklaşık 15 gün sonra taburcu olmasını planlıyoruz. Bu hastalarımızı ameliyat ettikten sonra ailelerin kucağına vermek, onların büyüdüklerini görmek bizim için çok mutluluk verici bir olay. Normal insan gibi yaşayacak bu bebekler. Allah'ın izniyle bu bebeğimizi de ailesine verip sağlıklı bir şekilde taburcu edeceğiz" dedi.