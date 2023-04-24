Bal Bozulur Mu? Gerçek Bal Kaç Yıl Dayanır, Tarihi Geçerse Ne Olur?

Bal bozulur mu sorusu, bilinçli şekilde bal tüketmek isteyenlerin merak ettiği bir konudur. Gerçek bal kaç yıl dayanır veya sıcakta bal bozulur mu soruları ile ilgili yapılmış çok sayıda araştırma vardır. Balın tarihi geçerse ne olur sorusuna da bu kaynaklarda cevap bulabilirsiniz. Bal ne kadar süre dayanır araştırması ile bilinçli bir tüketici olabilirsiniz. Şekerlenen bal bozulmuş mudur sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Bal Bozulur Mu?

Bal, hemen herkes tarafından sevilerek tüketilen bir besin kaynağıdır. Fakat hakiki balı bulmak kolay değildir. Balın rengi, kokusu ve tüketildiği zaman yarattığı hissiyat, balın kalitesini ortaya koymaktadır. Halk arasında, balın bekleme nedeniyle bozulduğu yönünde farklı düşünceler vardır. Fakat hakiki bal hiçbir şekilde bozulmaz. Zaman içerisinde balın üzerinde kristalleşme görülmesi, balın bozulduğu anlamına gelmez. Hakiki olmayan bal, usulsüz şekilde muhafaza edildiğinde zaman içerisinde bozulabilir.

Sıcakta Bal Bozulur Mu?

Balın en iyi şekilde muhafaza edileceği sıcaklık oda sıcaklığıdır. Bunun yanında balın ışık almayan bir ortamda muhafaza edilmesi de bozulmadan tüketilme sürecini uzatacaktır. Balın içerisinde bulunan katkı maddeleri ve şeker, balın kısa süre içerisinde bozulmasına neden olur. Bu nedenle mümkün olduğu kadar hakiki bal tüketmekte fayda vardır. Sağlık açısından faydalı olan bal çeşidi de hakiki ve katkısız baldır.

Hakiki bal buzdolabında saklanırsa zaman içerisinde kristalleşebilir. Kristalleşme, balın bozulduğunu göstermez. Balı ısıttığınızda balın eski halini aldığını göreceksiniz. Bu nedenle kristalleşme görülen balın bozulduğu düşünülerek atılmaması gerekir. Özellikle şeker katkılı olan bal, rafta beklediğinde dahi kısa süre içerisinde şeker dibe çökecek ve kendini gösterecektir. Piyasada şeker katkılı balların yanı sıra glikoz katkılı balların olduğunu da görebilirsiniz.