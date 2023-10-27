Balkabağı Buzluğa Konulur Mu? Balkabağı Derin Dondurucuda Saklanır Mı, Buzluğa Atılır Mı?

Tohumlardan ve etli kısımlardan oluşan balkabağı, büyük veya küçük, sert, yuvarlak hatlı, çıkıntılı, turuncu, sarı veya yeşil renkli olabilir. Potasyum, kalsiyum, sodyum, magnezyum, folik asit ve demir içerir. Ayrıca A, C ve E vitaminleri bakımından da zengindir. Hem lezzetli hem de sağlıklı olduğu için her zaman tüketilmek istenen balkabağı buzluğa konulur mu, derin dondurucuda saklanır mı ve buzluğa atılır mı sıkça merak edilir.

Balkabağı Buzluğa Konulur mu?

Farklı şekillerde tüketilebilen balkabağı, sıklıkla tatlılarda, çorbalarda ve yemeklerde kullanılır. Sonbaharda hasat edilmeye başlandığından dolayı kış aylarında bulunabilen bir meyvedir. Dayanıklı olması nedeniyle uzun süre buzdolabında veya buzlukta muhafaza edilebilir. Kabukları soyulmamış bütün bir balkabağı oda sıcaklığında 3 ay, buzdolabında 5-6 ay, buzlukta ise yaklaşık olarak 1 yıla kadar saklanabilir. Ancak soyulmuş balkabağı için bu süre daha kısadır. Balkabağı dilimlendikten sonra oda sıcaklığında en fazla 1 gün, buzdolabında 2-3 gün, derin dondurucuda ise ortalama 7-8 ay dayanabilir. Pişmiş balkabağı da oda sıcaklığında 1 gün, buzdolabında 4-5 gün, buzlukta ise 8-9 ay bozulmadan durabilir.

Balkabağı Nasıl Saklanır?

Bütün balkabağını uzun süre muhafaza etmek, dilimlenmiş olana göre çok daha kolaydır. Buzlukta ve serin bir yerde uzun süre saklanabilen balkabağı, 1 yıl boyunca çürümeden sağlam kalabilir. Dilimlenmiş olanlarının, uzun süre boyunca sağlam kalmasını isteyenler, temiz bir buzdolabı poşetine doldurduktan sonra hava almayacak şekilde ağzını kapatarak buzluğa kaldırmalıdır. Balkabağını aylar boyunca saklamanın bir diğer yolu ise püre yapmaktır. Haşlandıktan sonra iyice ezilmeli ve blenderdan geçirilmelidir. Ardından buzdolabı poşetlerine veya kapaklı saklama kaplarına doldurularak buzluğa konulmalıdır. Pişmiş balkabağını bu şekilde 10 aya kadar bozulmadan korumak mümkündür.