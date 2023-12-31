Balyaj ve Röfle Arasındaki Fark Nedir? Röfle, Ombre ve Balyaj Aynı Şey Mi, Farkı Ne?

Uzmanlık gerektiren işlemler olduğu için balyaj ile röflenin bir kuaför tarafından uygulanması daha iyi olur. Günümüzde birçok saç boyama tekniği bulunduğundan dolayı hepsine hakim olmak biraz zor olabilir. Bu durum biraz kafa karışıklığına yol açsa da profesyonellerden yardım almak, istenen sonucu almayı kolaylaştırır. Bunların birçoğu benzer işlemler oldukları için balyaj, röfle ve ombre arasındaki fark nedir iyi anlaşılması gerekir.

Balyaj ve Röfle Arasındaki Fark Nedir?

Kuaförlerin çok iyi bildiği saç boyama teknikleri arasında bulunan balyaj, röfle ve ombre arasında birtakım farklılık bulunur. Uygulandıktan sonra saçta yarattıkları görünüm benzer olduğu için karıştırılmaları oldukça normaldir. Balyaj, boyamaya saçın ortasından başlanan ve sonlara doğru rengin yoğunluk kazandığı bir işlemdir.

Bu uygulamanın temel amacı, saçın doğal rengini korumak ve biraz ışıltı kazandırmaktır. Yatay uygulanan balyaja, bazen de saçın üst kısımlarından başlanır. Rengin yoğunluğu ve balyaj geçişlerinin kalınlığı, isteğe göre değişebilir. Röfle ise küçük saç tutamlarının ayrı ayrı alınması ve saçın orijinal renginden 1-6 ton açık boyanın uygulanması ile yapılır. Bu işlem, saçlardaki renk geçişlerinin olabildiğince doğal görünmesini amaçlar. Doğal ve açık tonlardaki kontrast geçişler, saçların hacimli, doğal, parlak ve canlı görünmesini sağlar.

Ombre ve Sombre Nedir?

Saçlara yapılan bir gölgelendirme tekniği olan ombre, Fransızcada "gölge" anlamına gelir. Ombre, saçların ana rengine dokunulmadan boyları ile uçlarının boyanmasıdır. Saçları açmak için hangi renk tercih edilirse edilsin mutlaka doğal bir görünüm kazandırılır. Röfle ile arasındaki en belirgin fark, geçişlerin naturel olması ve saç diplerinin aynı kalmasıdır. Dipler olduğu gibi kalırken aşağıya doğru degrade ton geçişleri yoğunluk kazanır. Sombre ise ombreye göre daha yumuşak, ince ve keskin olmayan renk geçişlerinin olduğu bir işlemdir. Saçın dipleri ile sonları arasında birden fazla ton farkı bulunur. Oldukça doğal olduğundan dolayı saçlar sanki güneş ışığı nedeniyle açılmış gibi görünür.