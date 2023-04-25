Bamya Buzlukta Nasıl Saklanır? Taze Bamya Çiğ Olarak Dondurucuya Konur Mu, Nasıl Saklanır?

Bamya buzlukta nasıl saklanır sorusu, özellikle ev hanımlarının merak ettiği bir konudur. Çiğ bamya derin dondurucuya konur mu araştırması ile kış şartlarında da bamya tüketebilirsiniz. Bu sayede bamyanın nimetlerinden kış şartlarında da istifade edebilirsiniz. Bamya buzdolabında saklanır mı konusuna cevap bulunarak konu ile ilgili merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz. Bamya buzluğa nasıl atılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Bamya Buzlukta Nasıl Saklanır?

Doğru yöntemleri takip ederek bamyanın saklanması mümkündür. Uygun şekilde saklanan bamyanın pişirilmesi de çok kolay olacaktır. Bamya, bir yaz sebzesi olmasına rağmen kış döneminde tüketilmesi de yaygındır. Uygun şekilde buzluğa atılan bamyanın 1 yıl bozulmadan saklanması mümkündür. Bamyanın buzluğa atılma şekli ile ilgili aşağıdaki hususları dikkate alabilirsiniz.

Bamyalar bol su ile yıkanmalıdır.

Bamyaların sap kısımları bıçakla kesilmelidir.

Bir tencereye soğuk su ve limon koyularak kaynatılmalıdır.

Bamyalar önce kaynar suya sonra da soğuk suya atılmalıdır.

Sıcak ve soğuk su uygulaması arasında birkaç dakika beklenmelidir.

Bamyanın suyu aktıktan sonra hava almayacak şekilde buzdolabı poşetine koyulur.

Yukarıdaki yöntem uygulanarak bamyanın 1 yıl boyunca lezzetinin muhafazasını sağlayabilirsiniz.

Çiğ Bamya Derin Dondurucuya Konur Mu?

Bamyayı derin dondurucuda muhafaza etmek için yukarıdaki yöntem ideal olsa da bamyayı çiğ şekilde saklamayı da düşünebilirsiniz. Yıkanmış bamyayı, suyu aktıktan sonra buzdolabı poşetlerine koyarak 1 yıl süre ile saklayabilirsiniz. Bamyanın daha uzun süre derin dondurucuda muhafaza edilmesi, sağlık açısından uygun değildir.