Banyodaki küf lekelerini 10 dakikada kökünden söküp atıyor! Çamaşır suyuna gerek kalmıyor…

Bir temizlik uzmanı, duş çevresinde oluşan küflerden kurtulmak için çamaşır suyu kullanmayı bırakmalarını öneriyor. Çünkü bunun, sorunu çözmek yerine geçiçi olarak üzerini kapattığını söylüyor.

On yıldır temizlik uzmanı olarak görev yapan Lisa, çamaşır sularının sadece "gözenekli olmayan yüzeylerden" küfü temizlemek için kullanılması gerektiğini açıkladı ve bu nedenle duşlarda kullanılmasının etkisiz olduğunu belirtti ve "Çoğu duş, gözenekli olan derz ve mastik içerir" dedi.

Lisa'ya göre çamaşır suyu yalnızca bir "yara bandı" görevi görecek ve küf eskisinden çok daha sert bir şekilde geri dönecektir.