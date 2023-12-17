Banyodaki küf lekelerini 10 dakikada kökünden söküp atıyor! Çamaşır suyuna gerek kalmıyor…

Bir temizlik uzmanı, duş çevresinde oluşan küflerden kurtulmak için çamaşır suyu kullanmayı bırakmalarını öneriyor. Çünkü bunun, sorunu çözmek yerine geçiçi olarak üzerini kapattığını söylüyor.
On yıldır temizlik uzmanı olarak görev yapan Lisa, çamaşır sularının sadece "gözenekli olmayan yüzeylerden" küfü temizlemek için kullanılması gerektiğini açıkladı ve bu nedenle duşlarda kullanılmasının etkisiz olduğunu belirtti ve "Çoğu duş, gözenekli olan derz ve mastik içerir" dedi.
Lisa'ya göre çamaşır suyu yalnızca bir "yara bandı" görevi görecek ve küf eskisinden çok daha sert bir şekilde geri dönecektir.
Lisa şunları söyledi: "Püskürttükten birkaç dakika sonra küf gitmiş gibi görünse de gerçekte bu, küfü yüzeye daha da itiyor ve daha da kötü bir şekilde geri dönmesine neden olur."
Ancak duştaki küflerden kurtulmanın doğal ve çok daha iyi bir temizleme çözümü var: Hidrojen peroksit.
Lisa şunları söyledi: "Kendinize biraz hidrojen peroksit alın, bölgeyi tamamen bununla kaplayın ve en az 10 dakika bekletin. Dikey yüzeylerle uğraşıyorsanız sprey şişesini kullanın ve kurumaması için 10 dakika boyunca püskürtmeye devam edin."
Küften tamamen kurtulduğunuzdan emin olmak istiyorsanız, bir ipucu pamuk toplarını hidrojen peroksite batırıp küflü yüzeyin üzerine sabitlemektir. Hidrojen peroksit, duşlardaki küflerden kurtulma konusunda çok daha başarılıdır, ayrıca sert kimyasallar kullanma konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.
Duştaki küften kurtulmanın en iyi yolu, küfün ortaya çıkmasını önlemenin yoludur ve küfü uzak tutmanın birkaç basit yolu vardır.
Lisa şunları söyledi: "Küfün yeniden büyümesini önlemek için öncelikle neden büyüdüğünü ele almanız gerekir: nem."
"Duşunuzda bir çekçek bulundurmanızı öneririm. Ve her duş aldığınızda, duvarları silerek temizleyin ve bir havluyla kurulayın. Ayrıca, alanı iyi havalandırdığınızdan emin olun."